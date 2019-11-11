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В Караколе компьютерный клуб ограбил 18-летний житель Сокулука

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- Оксана Гут
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По подозрению в разбойном нападении на компьютерный клуб задержан житель Чуйской области. Об этом сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

В дежурную часть ОВД Каракола поступило сообщение от 24-летнего администратора компьютерного клуба о разбойном нападении. Заявитель указал, что в ночь с 30 на 31 октября примерно в 03.00 часов в компьютерный клуб вошел парень азиатской национальности примерным возрастом 20-25 лет. После чего угрожая ножом, завладел денежными средствами в размере 3000 сомов и мобильным телефоном "Самсунг-А6", а после скрылся в неизвестном направлении.

Данное сообщение было зарегистрировано в ЕРПП ОВД Каракола, и в соответствии со ст. 202 (Разбой) было начато досудебное производство.

В ходе проведенных следственно розыскных мероприятий оперативниками службы криминальной милиции ОВД Каракола был установлен и задержан подозреваемый. Им оказался 18-летний житель Сокулукского района С. Султан, который на предварительном допросе признал свою вину в совершенном преступлении. Кроме этого у него были изъяты вещественные доказательства.

Решением Каракольского городского суда в отношении подозреваемого вынесено мера пресечения арест сроком на два месяца. В рамках уголовного дела ведется следствие.


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URL: https://www.vb.kg/383112
Теги:
Иссык-Кульская область, разбой, Чуйская область, Кыргызстан, Сталбек Усубакунов, УВД
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