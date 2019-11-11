Глава МВД КР в больнице Москвы вручил Курманкулову медаль "Эрдик" (фото)

Раненному в Кой-Таше главе ГУВД Чуйской области в больнице вручили медаль "Эрдик". Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Мирбек Молдакунов.

- Министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев вручил медаль "Эрдик" начальнику ГУВД Чуйской области Самату Курманкулову. Эта награда ему присуждена указом президента за вклад в обеспечение охраны общественной безопасности, а также ответственное исполнение служебных обязанностей, - без лишних деталей написал он.

На фотографиях, которые Молдакунов опубликовал в соцсетях, видно, что Курманкулова в больнице Москвы посетили представители МВД вместе с Чрезвычайным и Полномочным Послом КР в РФ Аликбеком Джекшенкуловым. Они также встретились с руководством медицинского учреждения.

Напомним, 1 ноября президент КР Сооронбай Жээнбеков подписал указ, согласно которому начальник главного управления внутренних дел Чуйской области, полковник милиции Курманкулов Самат Ажыгулович за вклад в обеспечение охраны общественной безопасности, а также ответственное исполнение служебных обязанностей награжден медалью "Эрдик".