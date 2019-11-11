Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Глава МВД КР в больнице Москвы вручил Курманкулову медаль "Эрдик" (фото)

163  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Раненному в Кой-Таше главе ГУВД Чуйской области в больнице вручили медаль "Эрдик". Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Мирбек Молдакунов.

- Министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев вручил медаль "Эрдик" начальнику ГУВД Чуйской области Самату Курманкулову. Эта награда ему присуждена указом президента за вклад в обеспечение охраны общественной безопасности, а также ответственное исполнение служебных обязанностей, - без лишних деталей написал он.

На фотографиях, которые Молдакунов опубликовал в соцсетях, видно, что Курманкулова в больнице Москвы посетили представители МВД вместе с Чрезвычайным и Полномочным Послом КР в РФ Аликбеком Джекшенкуловым. Они также встретились с руководством медицинского учреждения.

Напомним, 1 ноября президент КР Сооронбай Жээнбеков подписал указ, согласно которому начальник главного управления внутренних дел Чуйской области, полковник милиции Курманкулов Самат Ажыгулович за вклад в обеспечение охраны общественной безопасности, а также ответственное исполнение служебных обязанностей награжден медалью "Эрдик".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/383121
Теги:
ГУВД, МВД, награда, Россия, Москва, Кыргызстан, больница, Кашкар Джунушалиев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  