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Кутманова: Мусороперерабатывающего завода в Бишкеке не будет (видео)

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- Андрей Заверухин, Бакыт Стамов
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Большая часть суммы 22 миллионов евро, выделенных на улучшение системы уборки мусора в Бишкеке, уходят на непонятные цели. Таким мнением с редакцией VB.KG поделилась известный эколог в стране Динара Кутманова.

По ее словам, когда деньги стали поступать на реализацию проекта, мэрия в первую очередь повысила в 1,5 раза тарифы за сбор и вывоз мусора. Теперь по идее ситуация с мусором в городе должна улучшиться.

- Из 22 миллионов евро только на 2 млн купили мусоровозы, а остальная часть суммы непонятно на что. К примеру, горожане ждут, что будет построен мусороперерабатывающий завод. Я хочу разъяснить им ситуацию, что такого завода не будет, будет только мусоросортировочный цех. С другой стороны, что будут сортировать на свалке? Ведь туда сегодня попадает так называемый некондиционный мусор. То есть уже по дороге коммерческая часть мусора попадает в руки частных фирм, то есть пластик, металл, бумага и так далее. Возникает вопрос: что тогда попадает на свалку и что делать с этим остаточным мусором, - отметила Кутманова.

Проект реализуется с 2013 года, продолжила собеседница редакции, но какого-то ощутимого результата не видно.

- Единственное, появились только сетчатые мусорные контейнера для пластиковых бутылок. Ну и кое-где частные инициативы по сортированию мусора, которые внедряются в отдельных домах. Но отлаженной системы по организации всем потоком очистки и утилизации мусора пока нет. Ее надо срочно создавать. Чтобы это проблема решалась мэрии и горкенешу необходимо принимать срочные меры. И прежде всего нужно от мест образования мусора до вывоза на свалку вводить строгий контроль. В этом плане можно перенять опыт передовых стран, где качество вывоза мусора находится на должной высоте, так как эту работу выполняют частные компании, которые, в свою очередь, заинтересованы в хорошей работе. Если муниципалитет сам в полной мере не справляется, то нужно привлекать частные фирмы. Поэтому совершенно не понятна позиция мэрии Бишкека в этом вопросе. Зная опыт передовых стран столичный муниципалитет продолжает их игнорировать, - сказала она.

Еще одной проблемой остается завышение объемов мусора. Даже небольшие киоски жалуются, что им начисляют большие суммы.

- Естественно они будут давать предпочтения частникам. А "Тазалыку" за что платить для них не понятно. Соответственно из этого вытекает еще одна проблема – учет самого объема мусора. Вот уже лет 20 говорится о том, что на свалке должны быть весы. Даже я помню выделялись туда средства для этого, но нет ни весов, ни денег. А ведь взвешивать мусор нужно и незаинтересованность в этом "Тазалыка" рождает мысль, что самому предприятию выгодно, чтобы приписывать себе объемы мусора. Ведь это дополнительное финансирование. Я не хочу никого ни в чем обвинять, но напрашивается такая логическая оценка. Получить 22 млн евро и до сих пор не поставить весы – для меня не понятно, - отметила эколог.

Более полное интервью эколога Динары Кутмановой смотрите в репортаже VB.KG:


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URL: https://www.vb.kg/383127
Теги:
мусор, промышленность, Бишкек, Кыргызстан, мэрия, Тазалык
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