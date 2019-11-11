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Кыргызстан укрепил сотрудничество с Россией в области хирургии

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- Евгений Денисенко
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"Клиническая анатомия и экспериментальная хирургия: итоги и перспективы" - Всероссийская научная конференция под таким названием прошла в Оренбургском государственном медицинском университете. Участие в ней приняли заведующие кафедрами оперативной хирургии и клинической анатомии, анатомии человека из 27 вузов и научно-исследовательских институтов России, Казахстана, Кыргызстана и ФРГ.

На форуме выступили, в частности, сотрудники Кыргызско-Российского Славянского университета старший преподаватель А. Габайдулин и доцент А. Бейсембаев. Последний вместе с В. Габитовым также приняли участие в заседании Всероссийской учебно-методической комиссии по топографической анатомии и оперативной хирургии.

Кроме того, представители КРСУ стали участниками заседания редакционной коллегии и редакционного совета недавно созданного научно-практического журнала "Оперативная хирургия и клиническая анатомия (Пироговский научный журнал)". Он издается с 2017 года. И освещает, как заявлено, вопросы экспериментальной хирургии, клинической макро- и микроанатомии, разработки новых хирургических технологий, топографо-анатомического и морфологического обоснования современных хирургических вмешательств, хирургической анатомии отдельных областей тела и органов человека, публикует литературные обзоры, лекции и другие материалы.


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URL: https://www.vb.kg/383129
Теги:
Россия, хирургия, сотрудничество, Кыргызстан
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