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Цены на взлете? Автоперевозчики просят продлить льготный период

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- Владимир Пирогов
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Если с 1 января следующего года в Кыргызстане вступят в силу новые (старые) правила растаможивания авто, ввозить их в республику из стран вне Евразийского экономического союза станет намного дороже.

К примеру, растаможка популярной в КР Toyota Camry 2009 года выпуска взлетит в 11 раз: с 1 тысячи 250 долларов до 13 тысяч 600.

В связи с тем, что сложилась такая экстремальная ситуация, автоперевозчики просят продлить льготную растаможку и снизить ставки первичной регистрации авто. Об этом на пресс–конференции в AKИpress говорил президент Ассоциации автоперевозчиков Нурбек Турсунбаев.

- Мы бы хотели обратиться к руководству нашей страны. Мы благодарны за снижение таможенных пошлин на ввоз автомобилей. В народе пошлины назвали льготными. Это дало возможность людям обновить автопарк страны. Поводом для нашего обращения стало прекращение срока льготных пошлин, - сказал он.

Как известно, когда в 2014 году Кыргызстан вошел в ЕАЭС, было подписано переходное положение, согласно которому в течение 5 лет КР могла устанавливать свои ставки на ввоз автомобилей.

С 25 июля 2018 года правительство установило льготные пошлины на ввоз автомобилей. Они действуют до конца 2019 года. С 1 января 2020 года вступают в силу ставки, установленные ЕАЭС. То есть мы не воспользовались тремя льготными годами. За это время очень сильно пострадал бизнес, связанный с привозом автомобилей, а таможня недополучила несколько миллиардов сомов сборов с растаможивания.

Турсунбаев пояснил, что в период действия льготных таможенных пошлин взносы в бюджет увеличились по сравнению с другими годами. Для того чтобы стабилизировать ситуацию, автоперевозчики предлагают правительству и госорганам принять следующие решения:

продлить на 43 месяца (3,5 года) льготные пошлины с целью увеличения дохода в бюджет, обновления парка и улучшения экологической среды;

упростить процедуру регистрации автомобилей для иностранных граждан за счет сокращения сроков, перечня документов;

снизить ставку первичной регистрации автомобилей с 5% до 2%;

ввести на 3,5 года мораторий на ввоз праворульных авто из Японии и других третьих стран с условием, что нужно провести переустановку правого руля на левый.

- Может показаться, что платежей станет меньше, но на самом деле за счет большего числа привозимых транспортных средств поступления в бюджет только увеличатся. С отменой льготного периода растаможивания мы потеряем несколько милиардов сомов в год. Это отразится на логистических компаниях. У нас нет своего автопрома, будет проблема с пассажирским автотранспортом, - подытожил президент Ассоциации перевозчиков.

Участники пресс–конференции сетовали на то, что в процессе интеграции в ЕАЭС переходный (льготный) период составил лишь 1,5 года (17 месяцев), когда у Армении он длился 5 лет. В течение этого периода граждане Кыргызстана не успели в достаточном количестве приобрести и ввезти в страну автомобилей.

Ассоциация автоперевозчиков считает, что правительство в недостаточной мере защитило интересы Кыргызстана в ЕАЭС, предоставив лишь 17 месяцев льготного периода вместо 60 (5 лет).


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URL: https://www.vb.kg/383131
Теги:
таможенные пошлины, тарифы, ЕАЭС, Кыргызстан, автомобили
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