Юрист: Активность гражданского сектора сделала из политиков "импотентов"

Сегодня, 11 ноября, в Бишкеке прошли обсуждения поправок в выборное законодательство. В мероприятии приняли участие депутаты Жогорку Кенеша, политические и общественные деятели, в том числе Феликс Кулов, Темир Сариев, Омурбек Текебаев, Адахан Мадумаров, Ишенбай Кадырбеков, Равшан Жээнбеков, Чолпон Джакупова и другие.

Парламентарий Жанар Акаев представил представил поправки в закон "О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша", согласно которым вводится электронное, преференциальное голосование, т.е. голосование внутри списков партий. При этом списки после выборов руководители партий не вправе будут менять.

Инициаторы поправок, а это к слову Жанар Акаев, Исхак Масалиев и Рыскельди Момбеков, отметили, что нынешняя избирательная система привела к росту коррупции. Так, депутатами в итоге становились те, кто "больше всего заплатил партийным боссам".

При введении преференциального голосования же вырастит внутрипартийная конкуренция и ответственность каждого кандидата.

Также участники круглого стола обсудили необходимость снижения выборного порога. Экс-премьер-министр Темир Сариев предложил вместо нынешних 9% установить 5-процентный порог.

Однако, он отметил, что данные изменения вносятся достаточно поздно.

С этим мнением согласилась руководитель ОФ "Правовая Клиника "Адилет" Чолпон Джакупова. Она заявила, что именно в этом и проблема, реализовать такие нововведения в короткие сроки невозможно.

- Темы актуальные, что по преференциальному голосованию, что по снижению выборного порога – я полностью "за", но надо быть реалистичными. Ни одна из этих инициатив, судя по отсутствию реакции власти, не получит поддержку. Что собираются делать политики, чтобы это продвинуть? Мы видим, что депутаты сами сидят с обреченными лицами. Чрезмерно активная позиция нашего гражданского сектора сделала из политиков, извините, импотентов. Вы сами можете что-то сделать? Это же ваш хлеб, это вы боретесь за власть! – высказалась юрист.

Инициаторам поправок предложили к следующему такому обсуждению подготовить конкретные предложении о том, как именно они намерены внедрять свои инициативы.