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Кыргызстанец, доверившись ОсОО, остался в Чехии без документов и денег

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- Оксана Гут
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ГСБЭП выявила факт незаконного предпринимательства, связанного с трудоустройством за рубежом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Государственной службой по борьбе с экономическими преступлениями проводится досудебное производство в отношении ОсОО "Pro Style", зарегистрированное в Едином реестре преступлений и проступков по статье 211 ч. 1 (незаконная предпринимательская или банковская деятельность) Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

В УГСБЭП по городу Бишкек поступило обращение (информация), где сообщается о том, что гражданин Кыргызской Республики У.Т. оказался в трудной жизненной ситуации (без документов и медицинской страховки в Чешской Республики) из-за незаконной деятельности, связанной с трудоустройством граждан.

Установлено, что ранее гражданином У.Т. были оплачены в ОсОО "Pro Style" 1 тысяча долларов США за услугу по трудоустройству в страны Европы. Согласно условиям (обещаниям) указанного ОсОО гражданину У.Т. по приезду в Чешскую Республику должно было представится рабочее место и необходимые документы для пребывания. Однако по прибытию в Чешскую Республику он оказался без обещанного рабочего места, необходимых документов и медицинской страховки.

Так, в ходе проведения следственно-оперативных мероприятий было установлено, что ОсОО "Pro Style" осуществляет деятельность по трудоустройству граждан КР по адресу: г. Бишкек, пр. Чуй 28/1, при этом указанное ОсОО не числиться в реестре законных отправителей Информационно-консультационного центра Государственной службы миграции при ПКР, и тем более не получало разрешение на право трудоустройства граждан Кыргызской Республики за рубежом.

Деятельность связанная с трудоустройством граждан КР за рубежом осуществляется согласно закону КР "О Внешней трудовой миграции", а также регулируется Положением "О порядке осуществления деятельности по трудоустройству граждан КР за рубежом".

По месту осуществления деятельности ОсОО "Pro Style" на основании постановления Первомайского районного суда Бишкека был осуществлен обыск, в ходе которого были обнаружены документы о финансово-хозяйственной деятельности, свидетельствующие о совершении противоправных действий, направленных на незаконную предпринимательскую деятельность.

В настоящее время ведется досудебное производство.

- Уважаемые граждане Кыргызской Республики, просим вас не поддаваться на заманчивые предложения и "сладкие обещания", а также рекомендуем внимательно и неспешно изучать историю деятельности компаний, при этом обязательно запрашивать разрешение (лицензию) на деятельность связанную с трудоустройством граждан за рубежом. Также, в случае подобных ситуаций просим вас незамедлительно обратится в ГСБЭП при ПКР по адресу: г. Бишкек, Пр. Манаса 101/1, а также для устных обращений телефон Дежурной части (0312) 323 091, 323 707, - говорится в сообщении.


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URL: https://www.vb.kg/383137
Теги:
бизнес, трудовая миграция, трудоустройство, ГСБЭП, Бишкек, Кыргызстан, уголовное дело
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