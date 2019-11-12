В КР автомобилям разрешили ездить со скоростью 110 км в час

В Кыргызстане разрешили автомашинам ездить со скоростью до 110 км в час на трассах. Об этом на своей странице написал общественный деятель, лидер политической партии "Чон Казат" Максат Мамытканов.

По его словам, это требование было озвучено им на комитете ЖК по вопросу снижения штрафов ПДД.

"Правительство создало комиссию с участием гражданских активистов, которую возглавлял Курсан Асанов. В итоге работы комиссии в Правительство были направлены предложения по снижению сумм штрафов ПДД. Вот первые результаты! Ждем дальнейших шагов по снижению штрафов", - написал активист.