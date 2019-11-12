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В Бишкеке ужесточен контроль выдачи ордеров на проведение земляных работ

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- Оксана Гут
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Вице-мэр столицы по вопросам ЖКХ Мирлан Амантуров провел плановое рабочее совещание с руководителями городских служб и районных администраций по регламенту выдачи частным фирмам и организациям ордеров и разрешительных документов на проведение земляных работ. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

По данным пресс-службы, сотрудникам управления капитального строительства (УКС) поручено строго соблюдать нормы законодательства при выдаче ордеров, а перед разрешением на проведение земляных работ обязательно запрашивать у заявителей графики и объемы работ.

"Городским службам, санитарно-экологической инспекции (СЭИ) и районным акимиатам дано поручение более тщательно осуществлять контроль земляных работ, а также проследить за тем, чтобы каждая организация восстановила элементы благоустройства после завершения строительства объектов.

Для удобства горожан и оперативной работы городских служб, Мирлан Амантуров отметил необходимость создания цифрового реестра всех подобных работ на цифровой карте города с доступом для каждого жителя", - сообщили в столичном муниципалитете.


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URL: https://www.vb.kg/383140
Теги:
мэрия, Бишкек, Кыргызстан, Документ
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