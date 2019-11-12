Дело ТЭЦ: Обвиняемые заявили в Генпрокуратуру о подлоге доказательств вины

Адвокат Нурбек Токтакунов обратился в Генпрокуратуру КР с сообщением о фальсификации доказательств по уголовному делу ТЭЦ Бишкека.

Юрист в разговоре с VB.KG напомнил, что подлог документов, доказывающих нанесенный ущерб государству, был выявлен на судебном процессе – при опросе эксперта. Однако, ни суд, ни прокуратура, как надзорный орган, не отреагировали на этот факт преступления.

Пришлось обвиняемым по делу собственноручно писать заявление и вместе с обращением Токтакунова оно было зарегистрировано в канцелярии Генеральной прокуратуры.

- Начальник Госстроя направил следователю документ, содержащий разработанные ими коэффициенты, по которым эксперты должны были рассчитать ущерб. Но выяснилось, что с этими коэффициентами ущерба не выходит. Тогда Госстрой поступил до банальности просто - заменил в документе второй лист, проставив в нем коэффициенты, уже дающие ущерб и дал его экспертам. Первый лист оставил таким же, с тем же исходящим номером и той же датой, что в письме к следователю, - рассказал адвокат.

Он также отметил, что это не единственный факт подлога по делу ТЭЦ.

- Также напомню, что в экспертизе есть расчет стоимости модернизации ТЭЦ по ценам 2016 года, когда собственно и велось строительство. Но оно оказалась максимально приближенной к официальной стоимости контракта. Тогда они пересчитали стоимость по ценам 2013 года, что уменьшило стоимость модернизации на 3,9 млрд сом. Обвиняемые пытали всех экспертов и потерпевших, зачем ущерб считали по данным 2013 года, если стройка реально началась в 2016 году. Вразумительного ответа они ни от кого не получили, - констатировал Нурбек Токтакунов.

В заключении юрист признал, что не верит правоохранительным органам, но подать заявление о совершении преступления - это необходимость.

Напомним, на скамье подсудимых по скандальному делу о модернизации ТЭЦ находятся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, экс-руководители ОАО "Электрические станции" Айбек Калиев, Салайдин Авазов и Жолдошбек Назаров и под домашним арестом экс-министр финансов Ольга Лаврова.