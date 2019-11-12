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Сооронбай Жээнбеков подписал закон о ратификации Парижского соглашения

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- Екатерина Улитина
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Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики "О ратификации Парижского соглашения по Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата, подписанного 12 декабря 2015 года в городе Париж".

Об этом он сообщил сегодня, 12 ноября, на форуме "75 лет Министерству иностранных дел Кыргызской Республики. Итоги и перспективы сотрудничества Кыргызской Республики с Организацией Объединенных Наций".

Глава государства отметил, что Кыргызстан активно принимает участие в деятельности мирового сообщества по предотвращению глобальных экологических угроз.

"Кыргызстан является активным участником международных экологических процессов, поскольку климатические изменения остро ощущаются в нашей горной стране. Изменение климата влияет на ледники, водные ресурсы, может привести к увеличению количества природных катаклизмов, стихийных бедствий. Кыргызская Республика воспринимает изменение климата как серьезную угрозу для экосистемы и людей. Поэтому я подписал Закон, который ратифицировал Парижское соглашение по климату", - подчеркнул Президент.

Сооронбай Жээнбеков отметил, что для реализации данного соглашения вклад страны будет состоять в следующем.

"На сегодняшний день в нашей стране есть серьезный потенциал для перехода на экологически чистую электроэнергию. В Кыргызской Республике реализация проектов по строительству ГЭС способна в какой-то мере обеспечить потребности стран Центральной Азии, Афганистана и Пакистана в гидроэнергии", - подчеркнул Глава государства.

Он добавил, что таким образом будут созданы благоприятные условия для устойчивого развития целого региона и уменьшения использования экологически вредных ресурсов.

"Это также внесет вклад в уменьшение глобального потепления климата. Особо подчеркну, что в глобальном масштабе это Соглашение является весьма важным и необходимым", - подчеркнул Президент Сооронбай Жээнбеков.

Указанный Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 17 октября 2019 года.

В соответствии с ним Министерству иностранных дел КР надлежит депонировать грамоту о ратификации Кыргызской Республикой Парижского соглашения по Рамочной конвенции ООН об изменении климата, подписанного 12 декабря 2015 года в городе Париж, депозитарию - Генеральному секретарю ООН.


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URL: https://www.vb.kg/383144
Теги:
закон, Кыргызстан, Сооронбай Жээнбеков
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