Кыргызстанские активисты наградили Дональда Трампа за противодействие ЛГБТ

Президент США Дональда Трамп будет награжден нагрудным знаком "Үй Бүлө" (семья), который был учрежден ОО "Всемирная лига граждан и гражданских объединений". Об этом на странице общественной организации объявил один из ее основателей, президент компании "Defend the Family" (Защитим семью), доктор юридических наук, доктор теологии, специалист по правам человека, а также автор нескольких книг, гражданин США Скотт Лайвли.

По его словам, данное решение было принято 5 ноября 2019 года в Бишкеке на заседании совета "Всемирной лиги граждан и гражданских объединений".

"Было единодушно принято, что усилия президента США Дональда Трампа направлены на то, чтобы покончить с убийством нерожденных детей (аборты), международной работорговлей для секс-индустрии и незаконной трансплантацией органов, а также чтобы утвердить концепцию естественной гетеросексуальной семьи с двумя родителями (путем постепенного сдерживания ЛГБТ-экстремизма эпохи Обамы)", - написал он.

Совет общественной организации уполномочил Скотта Лайвли вручить нагрудной знак Дональду Трампу и особо поблагодарить его за предложение Белого Дома о восстановлении прав усыновления на основе религиозных убеждений и прежде всего в отказе усыновления гомосексуалистам.

"Я был вдохновлен проведенной конференцией по защите семьи в Бишкеке, в 2016 году, организованной "Всемирной лиги граждан и гражданских объединений" под председательством Болотбека Батилова. Цель этой международной конференции была поддержка референдума по внесению изменений в Конституцию КР, касающихся норм по защите брака между мужчиной и женщиной. К большому счастью, народ Кыргызстана проголосовал за эти изменения", - отметил он.

В то же время активист США заявил о своей готовности ответить на критику в адрес президента Дональда Трампа, в частности, что он проводит выборочную политику, касающейся защиты семейных ценностей.

"Особенно это касается его явной поддержки посла США в Германии Ричарда Греннелла, который является активным гомосексуалистом. Я убежден, что руки президента связаны из-за сильного влияния ЛГБТ и других левых чиновников в администрациях Буша, Клинтона и Обамы, которые по-прежнему в значительной степени держат под контролем Госдепартамент и разведывательные органы. Даже евангелистский христианин Майк Помпео, авторитетный глава госдепартамента, был вынужден преклониться перед политкорректностью Греннелла. Следует помнить, что в 1995 году безнравственный Билл Клинтон издал распоряжение № 12968, в соответствии с которым разведывательные органы нашей страны легализовали гомосексуальные отношения вопреки здравому смыслу и укоренившемуся опыту. С тех пор ЛГБТ-стратеги использовали эту возможность, как это могут делать только патологические нарциссы. В то время Институт семейных исследований предупреждал, что "во всех здоровых обществах гомосексуализм признается патологией, имеющей очень серьезные последствия для поведения человека". Теперь, спустя почти двадцать пять лет, это правдивое утверждение свидетельствует о "ненависти и фанатизме" в современном политкорректном обществе, навязанном нам заговорщиками из ЛГБТ", - добавил он.

Отметим, нагрудный знак "Үй Бүлө" (семья) учрежден "Всемирной лигой граждан и гражданских объединений". Награждаются граждане мира за личный вклад в сохранение, развитие и защиту общественных отношений, основанных на неизменных, непреходящих общечеловеческих, общепризнанных и общепринятых, естественно-традиционных семейных ценностях.

Обладателями нагрудного знака "Үй Бүлө" (семья) являются:

1) Аяна Эркинбекова (Кыргызстан)

2) Скотт Лайвли (США)

3) Реджеп Таййип Эрдоган (Турция)

4) Рамзан Кадыров (Чеченская Республика)

5) Владимир Путин (Российская Федерация)

6) Шавкат Мирзиёев (Республика Узбекистан)