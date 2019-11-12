В колонии-поселении №52 завершен ремонт (фото)

В колонии-поселении №52 в Токтогульском районе Джалал-Абадской области завершены ремонтные работы. Об этом сообщает пресс-служба ГСИН КР.
После капитального ремонта введено в эксплуатацию здание общежития, рассчитанного на проживание более 100 человек. В карантинном помещении могут разместиться 14 человек.
Произведен капитальный ремонт кровли с заменой внешнего покрытия на профилированный лист, с утеплением чердачного перекрытия. Деревянные рамы в окнах заменены на современные пластиковые стеклопакеты. Также полностью отремонтированы полы. В соответствии с
современными стандартами оборудованы системы водоснабжения, отопления, канализации, электрокоммуникаций.
Осталось только провести ремонт фасада здания, который планируется весной покрыть сайдингом с утеплением стен.
В общежитии имеется 10 спальных секции, в каждой комнате установили 4 кровати. А также здесь имеются комнаты для воспитательной работы,
помещение для хранения личных вещей, библиотека, санузел, другие хозяйственно-бытовые помещения, пост видеонаблюдения для дежурного
сотрудника.
Кроме этого, проведен капитальный ремонт в столовой, согласно санитарно-гигиеническим требованиям. Кухню и столовую оборудовали необходимым инвентарем. А также на территории учреждения построена летняя столовая и кухня.
На сегодняшний день идет работа по улучшению условий содержания осужденных.
- Ремонтные работы провели собственными силами, то есть трудоустроили осужденных, - цитирует пресс-служба ведомства начальника учреждения, подполковника Нурлана Аккарова.