В Москве возле больницы нашли убитого кыргызстанца

Возле поликлиники в центре Москвы обнаружен труп молодого мужчины с ножевыми ранениями. По информации правоохранительных органов, выяснилось, что это – 24-летний приезжий из Кыргызстана.

Ранения кыргызстанцу, погибшему в ночь на 11 ноября, были нанесены в области тела и в правую ногу. Ножа поблизости не нашли. Устанавливаются обстоятельства самого преступления. В том числе, как он оказался в этом месте, напали ли на него возле больницы или же кто-то привез его, уже раненного или убитого, сюда и оставил здесь.

По предварительным данным, приезжего зарезали двое граждан азиатской наружности, одетые в черные куртки и черные шапки. Начат розыск преступников.