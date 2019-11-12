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В Москве возле больницы нашли убитого кыргызстанца

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- Евгений Денисенко
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Возле поликлиники в центре Москвы обнаружен труп молодого мужчины с ножевыми ранениями. По информации правоохранительных органов, выяснилось, что это – 24-летний приезжий из Кыргызстана.

Ранения кыргызстанцу, погибшему в ночь на 11 ноября, были нанесены в области тела и в правую ногу. Ножа поблизости не нашли. Устанавливаются обстоятельства самого преступления. В том числе, как он оказался в этом месте, напали ли на него возле больницы или же кто-то привез его, уже раненного или убитого, сюда и оставил здесь.

По предварительным данным, приезжего зарезали двое граждан азиатской наружности, одетые в черные куртки и черные шапки. Начат розыск преступников.


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URL: https://www.vb.kg/383154
Теги:
поножовщина, убийство, Москва, Кыргызстан, больница, Мигрант
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