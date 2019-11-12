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В Бишкеке пройдет международный конкурс среди учащихся балетных школ

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Впервые в Бишкеке 16-17 ноября пройдет международный конкурс среди учащихся балетных школ и народных коллективов "Youth America Grand Prix – Бишкек, Кыргызстан". Об этом сообщает пресс - служба Министерства культуры, информации и туризма КР.

Организатором конкурса является крупнейшая в мире глобальная танцевальная сеть - Youtn America Grand Prix (YAGP). Она выполняет свою миссию танцевального образования через стипендиальные прослушивания, мастер-классы, услуги выпускников, образовательные и просветительские мероприятия, спектакли и фильмы.

Цель данного конкурса - поддерживать и развивать танцоров мирового класса в возрасте от 9 до 19 лет, имеющих все экономические, этнические и географические предпосылки, путем предоставления стипендиальных прослушиваний, возможностей для выступления и образования, а также выступая в качестве глобальной сети танца, объединяющей студентов, учителей, школы, танцевальные компании, танцоров и аудиторию.

Главный приз проекта - возможность каждому участнику получить бесплатное обучение в лучших академиях танца Америки, Европы. А также участие в финале конкурса в Нью-Йорке.

На конкурсе применяется не соревновательный, а квалификационный принцип оценки конкурсной программы.

Участники конкурса: учащиеся, группы, отдельные исполнители: детских хореографических училищ, школ искусств, колледжей, государственных и негосударственных образовательных учреждений, а так же учреждений дополнительного образования. Возрастные категории: 9-11 лет – детский, 12-14 лет – юниоры и 15-19 лет - сеньоры.

Конкурс состоится в БХУ имени Ч. Базарбаева, начало в 10:00 часов.


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URL: https://www.vb.kg/383155
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