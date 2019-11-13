В Тверской области идентифицировали сгоревшего кыргызстанца

При содействии представительства МВД КР в РФ выяснили судьбу пропавшего без вести в Тверской области уроженца Кыргызстана. К сожалению, как выяснилось, его уже нет в живых.

Поиски 18-летнего Ж.Д. начались после того, как в октябре текущего года в это представительство и посольство КР в РФ обратилась его мать, сорокалетняя гражданка КР Ж.М. По ее словам, сын приехал в Россию на заработки в августе 2019 года и уже в сентябре устроился сторожем на базе отдыха, расположенного на одном из островов Иваньковского водохранилища в Тверской области. Однако с начала октября он перестал выходить на связь с близкими, и женщина просила о содействии в его розысках.

Сотрудники посольства и представительства выехали в этот регион, где встретились с руководством УМВД РФ по Тверской области и представителями территориального Следственного комитета. Стало известно, что заявление Ж.М. по поводу пропажи зарегистрировано в территориальном отделе полиции. Также было установлено, что на одном из островов водохранилища недавно произошел пожар, на месте которого был обнаружен обугленный фрагмент трупа неустановленного мужчины. Материал проверки по данному факту находился в производстве территориального Следкома.

Кыргызские и российские правоохранители организовали оперативно-розыскные мероприятия, опросили людей, с которыми контактировал Ж.Д. И те сообщили, что видели его незадолго до пожара, но с места работы, где произошло это бедствие, молодой человек не возвращался.

Была проведена молекулярно-генетическая экспертиза, сравнительное исследование провели, используя останки и биологические образцы, взятые у Ж.М. ДНК-тест подтвердил родственную связь обоих людей. Стало понятно, что женщина является биологической матерью погибшего.

"В настоящее время родственниками получены все необходимые документы от следственных органов, решается вопрос об отправке груза 200 на малую родину", - сообщили в представительстве МВД КР в РФ.