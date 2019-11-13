Все билеты на матч Кыргызстан-Япония проданы

Все билеты на предстоящий матч Кыргызстан-Япония проданы. Об этом сообщает Федерация футбола Кыргызстана.

- Предстоящая игра вызвала ажиотаж среди болельщиков. Но к сожалению, наш стадион не может вместить всех желающих увидеть матч, поэтому будет организована дополнительная Фан-зона, - говорится в сообщении Федерации.

Организаторы пообещали позже сообщить дополнительную информацию о фан-зоне.

Отметим, на стадионе имени Долона Омурзакова сборные Кыргызстана и Японии проведут встречу в рамках отборочного тура на Чемпионат мира. Матч состоится 14 ноября в 17.15. Следующую встречу сборная Кыргызстана проведет через несколько дней со сборной Таджикистана. Она пройдет тоже в Бишкеке 19 ноября в 20.00.

В Федерации футбола просят болельщиков приходить на матч заблаговременно, чтобы занять свои места. Ворота стадиона откроют за два часа до начала.