Своих не бросаем в беде. Нине Кокош необходима помощь

Библиотекарь военной части в Бишкеке Нина Кокош попала в аварию, и она находится в тяжелом состоянии. Ей необходима кровь. С просьбой о помощи к сослуживцам и ко всем неравнодушным людям обратился начальник штаба военной части 23565, подполковник Садырбек Момуналиев.

"Товарищи офицеры, прапорщики и сержанты, а также уважаемые ветераны ВВС. У нашей бывшей коллеги случилась беда, для нее необходимо сдать кровь в большом количестве. Ее сбила машина еще 6 ноября, и она находится в реанимации 4 городской больницы. В Республиканском центре крови, расположенного на проспекте Чингиза Айтматова (ранее проспект Мира) можно сдать кровь на имя Кокош Нины Викторовны. Потом после сдачи крови справки мне отдайте. Она у нас работала библиотекаршей, ее муж служил у нас в военной части 55666 Фрунзе-1. Давайте поддержим ее в трудные минуты, мы ведь не бросаем своих в беде. Справки по телефону 0550444913 (дочка Даша) или 0708866114 (нач. штаба в/ч 23565, подполковник Садырбек Момуналиев)", - обратился он.