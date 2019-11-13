Сотрудники патрульной милиции помогли школьнику найти дорогу домой (фото)

Третьеклассник после первого дня в новой школе заблудился и не смог найти дорогу домой. Сотрудники патрульной службы милиции помогли мальчику вернуться к родителям.

- Вчера, примерно в 18:00 часов вечера сотрудники патрульной службы милиции при патрулировании в Свердловском районе заметили мальчика, который выбежал им навстречу размахивая руками. Патрульные милиционеры сразу остановились и вышли к мальчику. Он рассказал, что заблудился, и когда увидел включенные проблесковые маячки, понял, что едет милиция и поэтому выбежал к милицейской автомашине за помощью, - говорится в сообщении ГУВД Бишкека.

Патрульный экипаж, доставил школьника в ГУВД Бишкека. Там выяснилось, что К.А. 2010 года рождения, является учеником 3 класса. Ранее он учился в другой школе, и в первый же день не смог найти дорогу домой из новой школы. После чего К.А. был передан инспекторам ИДН Свердловского района, которые доставили его домой и передали в целости и сохранности родителям.

- Выражаем отдельную благодарность мэрии Бишкека за содействие и помощь. Также, обращаемся и просим всех родителей, заполнять школьные дневники детей достоверными сведениями с указанием домашнего адреса, в случае замены номеров телефонов, сразу вносите изменения и дополнения в дневники, - говорится в сообщении ГУВД Бишкека.