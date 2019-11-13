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КР рискует потерять навсегда часть Баткенского и Лейлекского районов

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- Оксана Гут
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Из-за безответственной и нерешительной политики властей в приграничных районах часто происходят конфликты. Несвоевременное решение проблем играет на руку соседним странам. Соседи без нашего ведома, в одностороннем порядке, решают проблемы границ в свою пользу! Об этом сегодня, 13 ноября, заявили на пресс-конференции представители ОО "Граница".

Само объединение было создано недавно. Как отметили его члены, для защиты государственных земель. Они обещали работать в рамках закона и содействовать погранслужбе развитию диалога между жителями приграничных районов.

- Кыргызстан и Таджикистан являются членами ОДКБ, но несмотря на это отмечаем факты агрессии со стороны Таджикистана. Сам факт вторжения и применения гранатомета в сентябре - это акт войны. Мы призываем, вспомнить фразу "худой мир лучше войны".

Хотим обратиться к президенту РТ Эмомали Рахмону, он не должен позволить своим гражданам совершать противозаконные акты. И наш глава государства, несмотря на внутриполитические интриги, должен безотлагательно решать вопросы с границей. Борьба с коррупцией, хоть и выборочная, это хорошо, но потерянные деньги мы вернем, потерянные земли- нет. Это приоритетная проблема на сегодняшний день. Призываем наших политиков больше не подписывать никаких протоколов по границе, - отметил член ОО Гульджигит Исаков.

Также выступающие заявили, что состав комиссии по демаркации и делимитации госграниц при правительстве подлежит пересмотру и включению в него патриотов и экспертов, защитников национального интереса.

- Если в коротком времени вопрос с границами в Баткенской области не решить, то Кыргызстан рискует потерять навсегда 3 айыл окмоту Баткенского и Лейлекского районов полностью. Есть угроза, что эти кыргызские земли могут повторить судьбу Жергетальского района Таджикистана, - опасаются члены ОО "Граница".

По словам юриста Асхата Осмонова, уже без ведома Госрегистра КР жителями только одного района было продано соседям из Таджикистана 50 домов.

- По факту они теперь принадлежат таджикской стороне, а юридически остаются в нашем реестре, - сказал он.


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URL: https://www.vb.kg/383184
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Комментарии
Памир
13.11.2019, 12:30

Так давайте не будем продавать земли и дома таджикам, даже тем кто имеет кыргызское гражданство, но по нации таджик, они потом могут перепродать своим родственникам.

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Миртилек
13.11.2019, 12:34

Всех кто продает интересы страны нужно привлечь к ответственности. Хорошо что создали и будут помогать пограничникам. Но нужно иметь ввиду и то, что глава государства делает всё возможное чтобы конфликты не были и народ жил в мире и согласии. Этот вопрос думаю наш президент в скором времени решить и все останутся довольны

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медер
13.11.2019, 13:19

и так и так решаются эти вопросы. путь они не умничают, контрабандисты

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12
13.11.2019, 14:10

Их скоро по одному будут вызывать в ГКНБ для допроса, открыто говорит никому не нравится. Правительство ничего не делает по решению приграничных проблем.

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Антифа
13.11.2019, 14:52

Кто там жить будет? Молодежь рвется в столицу и загранизаграниц

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