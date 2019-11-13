На ВДНХ ждут открытия здесь павильона Кыргызстана

Создание павильона Кыргызстана на ВДНХ в Москве позволит укрепить дружбу между Россией и Кыргызстаном. А также даст прекрасную возможность посетителям выставки познакомиться с республикой, с ее уникальными достопримечательностями и туристическим потенциалом, окунуться в ее историю и культуру. И в руководстве ВДНХ ждут скорейшего завершения реконструкционных работ на данном объекте.

Об этом заявила руководитель Управления по работе со странами СНГ и внешним связям АО "ВДНХ" Ирина Яремко, выступая на недавнем форуме кыргызской диаспоры в Москве.

- ВДНХ, как известно, крупнейший международный выставочный центр, музей архитектуры под открытым небом, современная площадка для посещения и отдыха, которая все больше завоевывает популярность не только у москвичей и гостей столицы, но и у представителей различных государств, - говорит она. - . И имеет все перспективы для дальнейшего расширения и укрепления международных связей. В соответствии с межправительственными соглашениями, подписанными Россией с заинтересованными государствами СНГ, ряд павильонов на территории ВДНХ передан для организации в них национальных выставочно-торговых и культурных центров. В сентябре 2010 такое соглашение было заключено между правительствами России и Кыргызстана в отношении павильона № 4, который является объектом культурного наследия. А в марте 2012 года он был передан кыргызской стороне в аренду на 50 лет.

По словам Яремко, основная цель будущего торгово-выставочного центра "Кыргызстан" – формирование здесь экспозиции, которая знакомила бы посетителей со страной, ее достижениями, в интересах углубления взаимовыгодного экономического сотрудничества, развития культурных, научных и образовательных связей между обеими странами.

- С июня 2018 года кыргызской стороной возобновлены ремонтно-реконструкционные работы в павильоне, а в декабре 2018-го закончена реставрация фасада, - продолжает руководитель Управления по работе со странами СНГ и внешним связям АО "ВДНХ". - . К сожалению, в настоящее время имеется ряд нерешенных организационных и финансовых вопросов, в связи с чем пришлось приостановить такие работы. Но мы надеемся на скорейшее решение этих вопросов. 2020 год объявлен перекрестным годом России и Кыргызстана, и этот объект мог бы сыграть важную роль в его проведении. Поэтому все мы на ВДНХ ждем, что в следующем году павильон обязательно распахнет двери.

- Сегодня на территории ВДНХ функционируют уже два торгово-выставочных центра – Армении и Беларуси, остальные также находятся под реставрацией. Но уже очень скоро павильоны Азербайджана, Казахстана, Молдовы, Абхазии, Узбекистана будут открыты. Мне удалось посетить Бишкек, Иссык-Куль, Кыргызстан, наверное, это одна из самых красивых стран в мире. И москвичи должны увидеть это и в павильоне. ВДНХ символизирует дружбу народов и национальных культур и способствует всяческой реализации национальной политики. И различные мероприятия могут проводиться не только в павильоне Кыргызстана. В распоряжении кыргызстанцев вся территория выставки, всегда рады им здесь, - заявила Ирина Яремко