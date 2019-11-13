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В Чуйской области милиция изъяла у граждан 12 единиц оружия

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- Оксана Гут
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На территории Чуйской области в целях предупреждения, выявления и раскрытия преступлений, в том числе связанных с незаконным хранением оружия, боеприпасов, взрывчатых материалов и веществ, проведены комплексные профилактические рейдовые мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области. И напоминает, что рейд прошел с 20 сентября по 29 октября.

Во время проведения рейда было задействовано более 310 сотрудников органов внутренних дел Чуйской области из числа сотрудников

лицензионно-разрешительной системы, оперативных служб, сотрудников службы общественной безопасности, а также личный состав УОБДД по Чуйской области.

Так, в рамках рейдовых мероприятий проверено охотников-любителей - 3518 человек, 610 - владельцев газо-травматического оружия, владельцев наградного оружия - 14, гладкоствольного оружия - 2703, нарезного оружия - 475.

При проверке владельцев охотничьего огнестрельного оружия выявлены нарушения правил хранения, регистрации. Составлены

административные протоколы в отношении 158 владельцев согласно ст.84 и 85 Кодекса о нарушениях Кыргызской Республики. Общая сумма штрафов составила 37 тысяч сомов.

Согласно ст. 253 (Незаконный оборот оружия и боеприпасов) и ст.255 (Небрежное хранение оружия) УК КР изъято всего 12 единиц оружия, из них одно гладкоствольное, один обрез с нарезным стволом, также изъято из незаконного оборота 12 шт. боеприпасов.

Отмечается, что в рамках проводимых мероприятий сотрудники лицензионно-разрешительной системы ОВД Чуйской области проводят работу по перерегистрации выданных разрешений с правом ношения газо-травматического оружия, в соответствии с требованиями статьи

8 Закона Кыргызской Республики "Об оружии".


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URL: https://www.vb.kg/383188
Теги:
ГУВД, оружие, рейд, уголовная ответственность, Чуйская область, Кыргызстан
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