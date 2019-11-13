Кыргызстанка на конкурсе "ЭтноКраса-2019" заняла призовое место (фото)

Укрепление единства и дружбы между народами – такую цель провозгласили организаторы второго межнационального конкурса "Этно краса-2019", который прошел в столице республики Саха (Якутия) городе Якутске, на базе Дома дружбы народов имени Алексея Кулаковского. В число победителей конкурса вошла уроженка Кыргызстана Заида Анварбекова.

"Этот конкурс посвящен Году консолидации в республике, 25-летию Ассамблеи народов Якутии и открытию 40-го творческого сезона Дома дружбы народов. Наш проект призван показать многообразие культур многонационального народа Якутии, их сплоченность и взаимообогащение. Для зрителей были подготовлены творческие номера девушек, дефиле в национальных костюмах, презентация блюд и большая культурная программа. Для нас первостепенное значение имело то, как каждая участница может через свое выступление раскрыть традиции и культуру своей национальности, которую представляет на сцене", - отметила руководитель Центра национальных культур Дома дружбы народов и автор проекта Ирина Стрекаловская.

Претенденток выдвинули национально-культурные объединения, действующие в Якутии. В число конкурсанток вошли представительницы якутского, русского, дагестанского, тувинского, армянского, кыргызского, таджикского, цыганского, ингушского, татарского, коренных народов Севера, а также, как было заявлено, русскоустьинцев и потомков государевых ямщиков.

Кыргызстанка Заида Анварбекова выступала от имени диаспоральной общественной организации "Ынтымак". И заняла на конкурсе третье место, получив звание "Мисс Дружба". О себе говорит, что она уроженка села Кызыл-Туу Сокулукского района. В Якутию приехала вслед за братом и учится сейчас на четвертом курсе факультета технологии продукции и общественного питания Якутской государственной сельскохозяйственной академии. По словам Заиды, она и ранее участвовала в подобных конкурсах, так что на "Этно красе-2019" чувствовала себя уверенно. Но очень гордится своей победой.

"Все девушки энергичные, креативные, яркие представительницы современной молодежи многонациональной Якутии. Но главное, что объединяет красавиц - это любовь к своему народу, знание истории своих предков. Грациозность девушек, ценность национальных обрядовых традиций, богатство культуры, разнообразные блюда – все это способствовало тому, что конкурс "Этно краса-2019" стал ярким, красочным, познавательным событием. В финале девушки вместе с Ириной Стрекаловской исполнили песню из репертуара Галины Ненашевой "Любите Россию", - рассказали в руководстве Дома дружбы народов.