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Абылгазиев: Президент, ЖК, и правительство продемонстрировали единство

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- Екатерина Улитина
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Несмотря на непростые условия работы в 2018 году, все ветви власти показали единство в достижении целей развития. Об этом заявил Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев в ходе заседания Жогорку Кенеша.

Глава Правительства отметил, что в 2018 году вместе с большими достижениями, были и непростые задачи, решение которых потребовало больших совместных усилий всех ветвей власти.  

- Когда пришло действующее правительство в апреле 2018 года, условия работы были непростыми. Это и ситуация вокруг столичной ТЭЦ, ухудшение макроэкономической ситуации, дисбаланс между доходами и расходами государства, ситуация на кыргызско-казахстанской границе, конфликты на объектах недр и другие, - сказал Мухаммедкалый Абылгазиев.

Вместе с тем, Глава Правительства отметил, что в этих условиях страна сумела на высоком уровне провести такие крупные мероприятия, как Саммиты глав государств стран ССТГ, ШОС, ОДКБ, III Всемирные игры кочевников, 90-летие великого писателя Чынгыза Айтматова.

- Самое главное, что все ветви власти – и президент, и Жогорку Кенеш, и правительство смогли продемонстрировать единство в достижении важных целей развития, - сказал Мухаммедкалый Абылгазиев.


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URL: https://www.vb.kg/383200
Теги:
Минэкономики, правительство, президент, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Мухаммедкалый Абылгазиев
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