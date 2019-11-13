Что связывает основателей ОО "Граница" с Икрамжаном Илмияновым?

Сегодня, 13 ноября, на пресс-конференции в Бишкеке некие гражданские активисты сообщили о создании общественной организации "Граница" ("Чек ара"). В ходе выступления одним из них было отмечено, что ранее большинство участников ОО друг друга не знали, но объединились ради общей цели – защиты государственных границ. А именно, жителей и земель приграничных районов Кыргызстана с Таджикистаном.

Что интересно, председатель организации – торага Катранского айыльного кенеша Лейлекского района Баткенской области Сапарали Борубаев, зампредседателя - депутат Кулундинского айыльного кенеша Шаирбек Орозалиев. Оба не так давно попали в сводки СМИ, пробыв 8 часов на допросе в милиции в рамках досудебного производства по уголовному делу, предусмотренному статьей 313 ч.1 УК КР ("Действия, направленные на возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни), унижение национального достоинства, а равно пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по признаку их отношения к религии, национальной или расовой принадлежности, совершенные публично или с использованием средств массовой информации, а также посредством сети Интернет".

Правда, в качестве свидетелей, за то, что Борубаев за два дня до перестрелки на кыргызско-таджикской границе, в соцсетях заявил о начале строительства на неописанном участке таджикской стороной и, что Баткенская область может превратиться в анклав. Правоохранительные органы расценили такое сообщение как провокацию.

Резонно встает вопрос, зачем депутат, наделенный отдельными государственными полномочиями, решил после этого "профессионально" заняться гражданской деятельностью, создав ОО "Граница"?

Также, напомним, Сапарали Борубаев "прославился" тем, что в 2012 году принимал активное участие в антиобщественных акциях против деятельности компании "AZ-International", занимавшейся геологоразведочными работами на месторождении "Апрельское" Катранского а/о Лейлекского района. Тогда группа местных жителей учинила погром имущества инвестора, сожгла оборудование и даже, по данным СМИ, незаконно удерживала двое суток сотрудника этой компании, с требованием прекращения геологоразведочных работ.

Однако, по некоторым данным, депутату и его "соратникам" удалось избежать уголовных преследований благодаря поддержке "высокопоставленного" земляка – Икрамжана Илмиянова. Сегодня Борубаев эту информацию опровергает.

- Было возбуждено уголовное дело против меня и моих друзей. Но оно уже остановлено за недоказанностью. Ведь у нас были чисто экологические требования. Чтобы народ пил чистую воду. Никаких переговоров с представителями власти (имея в виду Илмиянова – ред.) не было, помощи не было. Только с помощью Аллаха и законов оставили требование народа, чтобы вода была чистой. Ведь мы находимся в верхней части реки Козы-Баглан, она течет к Узбекистану и Таджикистану. Поэтому сохраняя воду чистой, сохраняем здоровье порядка трех миллионов человек, - высказался в разговоре VB.KG Сапарали Борубаев.

Что касается создания ОО "Граница", то он заверил, что организация не намерена идти на какие-либо провокации.

- Мы всегда жили в дружбе с таджикским народом и даст Аллах, будем так и жить в добрососедстве. Наша организация намерена предотвращать конфликты. Работать, чтобы не было дезинформации, чтобы вопросы с границами решались прозрачно. И тогда народы двух стран не пойдут на крайние меры. Нужно объяснять, что вопрос с границей можем без стрельбы решить, - заключил депутат.