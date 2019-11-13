Где ЦОН вашего района? Мэрия подготовила обновленный список адресов

С 18 ноября центр обслуживания населения (ЦОН), расположенный по адресу: ул. Медерова, 44/1, прекращает работу. Вместо него, новые центры будут открыты на территории Октябрьского и Аламединского районов.

Пресс-служба мэрии Бишкека подготовила обновленный список адресов Центров обслуживания на селения.

Адреса центров и как до них доехать:

Отдел паспортизации и регистрации населения (ОПРН) и ЗАГС Октябрьского района в ЦОН-1 работают по адресу: микрорайон № 12, ул. Нуркамал Жетикашкаевой, 29 (здание торгового центра "ДК")

Доехать можно на муниципальном автобусе №5, троллейбусе №:10, №11 и №17, а также на маршрутках №105, №110, №132, №150, №170, №172, №195, №204, №215, №243, №252.

ЦОН-2 ОПРН Первомайского района, ОПРН и ЗАГС Ленинского района находится на ул. Ч.Валиханова, 2 (здание торгового центра "АЮ Грандкомфорт").

Транспорт: автобусы №6, №7, троллейбусы №5 и №7, маршрутки №102, №105, №128, №137, №147, №154, №166, №251.

ЦОН-3 ОПРН и ЗАГС Ленинского района расположен по адресу: бульвар Молодой Гвардии, 4.

Доехать можно на автобусе №18, троллейбусе №7, №8, №9, маршрутки №139, №159, №281, №360, №366, №396.

ЦОН-4 ул. Ауэзова, 1/5 (здание гипермаркета "Два прораба"), курсируют автобус №7 и маршрутки №105, №137, №154, №188, №251.