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В Бишкеке продолжается борьба с "захватчиками"

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- Оксана Гут
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Комиссия управления землепользования и строительства (УЗС) по проведению инвентаризации объектов муниципальной собственности на территории города Бишкек продолжает проверку муниципального имущества и земельных участков на факт самовольного захвата и использования по целевому назначению. На сегодняшний день проинспектировано более 9 тысяч гектаров, порядка 11 тысяч объектов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

По данным пресс-службы, столичный муниципалитет предупреждает, что в случае самовольного захвата муниципальной земли, несвоевременной оплаты аренды на земельные ресурсы города, а также использования не по целевому назначению, со стороны управления земельных ресурсов будут приняты соответствующие меры в рамках правового поля.

"Фото и видеофакты нарушений можно отправить по телефону: 0703633833 – Алина Алмазбекова.

Жалобы и предложения все так же принимаются через мобильное приложение Bishkek 312. Его можно скачать приложение через Play Market и AppStore. Для активации приложения необходимо также указать свои личные данные – фамилию, имя и мобильный телефон, а также войти в ту или иную группу.

Горожане могут подписаться на официальный аккаунт мэрии города Бишкек в социальной сети Facebook, Instagram, Twitter, получать оперативную информацию, задавать вопросы".


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URL: https://www.vb.kg/383206
Теги:
мэрия, самозахватчики, Бишкек, Кыргызстан
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