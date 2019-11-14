Кто ответит, если школа в Бишкеке рухнет?

Бишкекская школа–лицей N№ 75, которой в 2020 году исполнится 60 лет, медленно разрушается. Но занятия в ней продолжаются. Несмотря на то, что существует реальная опасность для всех, кто там находится. Родители учеников давно бьют тревогу, беспокоясь за жизни своих детей. Но безрезультатно. А недавно депутаты городского кенеша предложили признать эту школу аварийной. Но опять же - окончательное решение будет принято не скоро. А 574 ребенка и 29 учителей приходят сюда уже сейчас. Корреспонденты "ВБ" побывали в старой школе и выяснили, что там происходит.

"Косметика" не поможет

Школа–лицей № 75 расположена по улице Касымалы Баялинова (бывшая Ленинградская), между улицами Манаса и Профессора Зимы. Одноэтажное кирпичное здание совсем не похоже на большинство типовых столичных школ. Такой вот "барачного типа" пришелец из прошлого.

Учебное заведение живет обычной жизнью. Корреспон-денты "ВБ" пришли накануне каникул, занятия уже окончились, и по такому случаю был организован осенний бал. Принаряженные школьники бегали по коридорам, и деревянные полы опасно вибрировали и жутко скрипели от топота их ног. О том, что здание порядком изношено, свидетельствуют не только полы, но и потолки, покрытые сетью трещин, отваливающиеся от стен плинтусы.

- Этим летом мы силами родителей сделали косметический ремонт. Побелили, покрасили, кое–где поштукатурили, поэтому сейчас трещины на стенах не так бросаются в глаза, - говорит директор школы Самара Шербаева. - Обычно все это усугубляется к концу учебного года. Во время дождя в некоторых кабинетах потолки настолько протекают, что учителям приходится подставлять тазы и сдвигать парты. От сырости на стенах образуется черный налет!

По словам директора, она пришла в эту школу два года назад, а вопрос о том, что школа порядком изношена, поднимался и до ее прихода. Выяснилось, что за 60 лет существования ни разу не проводился капитальный ремонт. В основном корпусе в 2015 году меняли крышу за счет городского бюджета, но и новая кровля течет.

- Школа переполнена почти в два раза, при проектной мощности 308 человек в ней учатся 574 ученика, - говорит Самара Шербаева. - Основная проблема в том, что здание не отвечает санитарным нормам, которые предъявляют к современным школам.

В кабинете завуча по стенам пошли глубокие трещины, и находиться там стало опасно, в итоге этот кабинет перевели в подсобное помещение.

- Отопление у нас собственное, от местной кочегарки, батареи горячие, но в кабинетах холодно, потому что тепло уходит сквозь трещины в стенах, - переживает директор. - К тому же в тех кабинетах, где остались старые деревянные окна, гуляет сквозняк, но поменять их на новые не берется ни одна фирма. Последний раз, когда ставили пластиковые окна, специалисты предупредили, что оконные проемы могут не выдержать!

Готовы разобрать по кирпичику

Плачевное состояние и у блоков, где расположены кабинеты автодела, рисования и спортзал. По словам физрука и заместителя директора по хозяйственной части Раисы Доценко, она боится прибить кольца для баскетбола, потому что кирпичная стена может не выдержать.

- После того как депутаты горкенеша подняли вопрос о признании школы аварийной, к нам приходят комиссии и проверяющие, которые должны определить, так ли это, - повествует свою грустную сагу директор. - Появилась информация, что старое здание хотят снести и построить на его месте новую школу. Конечно, и родители и педагоги поддерживают это. Родители каждый день приходят ко мне с вопросами, как быть с учебным процессом. В управлении образования обещают сохранить статус и коллектив школы, даже если придется всех учащихся и учителей на время перевести в здания ближайших школ.

Родители школьников, которые как раз в этот момент пришли за своими детьми, наперебой говорили корреспондентам "ВБ", что согласны с тем, что школу давно пора обновить.

- Недавно мне ребенок рассказал, что они задели мячом одну из стен и из нее выпал кирпич, - возмущается мама третьеклассника Зинаида Боброва. - Мы готовы поддержать педагогов и помочь разобрать школу по кирпичику, чтобы ускорить процесс строительства новой.

- Несмотря на плохое техническое состояние здания, качеством преподавания мы, родители, довольны, - вступает в беседу Юлия Прокопенко. - По сравнению с разными столичными школами наши дети сидят не в переполненных классах, а по 25 -30 человек. Есть полный состав учителей. В некоторых школах родителям из–за нехватки педагогов–предметников приходится детей водить на дополнительные занятия, чтобы они наверстывали программу. У нас нет таких проблем.

75–я, несмотря на бедственное состояние, все еще сохранила статус лицея с углубленным изучением естественно–технических предметов: физики, математики, географии и биологии.

- В условиях разваливающихся стен удерживать статус все сложнее, - вздыхает директор Шербаева. - Мы не можем поднять свой рейтинг, например, участвуя в конкурсах на звание лучшей школы или лучшего кабинета. Но у нас есть потенциал по качеству образования. Наши ученики показали хорошие результаты во время общереспубликанского тестирования. Со времен, когда здесь был учебно–воспитательный комплекс, сохранилась лицензия на ведение автодела в 10–11–м классах. Есть учебная грузовая машина, своя автомастерская. А для девочек преподают швейное дело. Но все это - в здании–развалюхе.

Слово за сейсмологами

Первым вопрос о закрытии школы № 75 в Бишкеке поднял председатель постоянной комиссии по социальным вопросам БГК Сайдахмат Исмаилов. Он четко заявил, что школа практически разваливается.

- Не дай бог, какой–то кирпич упадет кому–то на голову, кто за это будет отвечать? Надо закрывать эту школу, - сказал он.

Начальник управления муниципального имущества Нурдин Тынаев сообщил "ВБ", что в отношении школы последнее заключение Государственного института сейсмостойкого строительства было в 2015 году, где не указано, что здание аварийное, но в рекомендации отмечено, что требуется усиление фундамента и стен.

- Сейчас проводится комиссионная оценка технического состояния здания с участием специалистов этого института и МЧС. Если специалисты дадут свое заключение о том, что здание аварийное, будем решать дальнейшую судьбу школы, - пообещал корреспонденту "ВБ" Нурдин Тынаев.

В управлении капитального строительства сообщили, что школа № 75 также в зоне их внимания.

- Как раз сейчас готовится тендер на проектирование нового здания, и если будет выделено финансирование, то строительство новой школы на этом месте начнется уже в следующем году. При этом будет увеличиваться мощность до 550 мест, - пообещала "ВБ" пресс–секретарь УКС Елена Горбачева.

В управлении образования нас заверили, что на месте 75–й будет только образовательное учреждение. По словам чиновников, если сейсмологи решат, что детям опасно находиться в старом здании, то их переведут в ближайшие школы вместе с учителями. Вопрос в том, успеют ли все это сделать до того, как, не дай бог, старушка–школа развалится.

исторический ракурс

В 1960 году распоряжением Исполкома Фрунзенского городского совета депутатов в эксплуатацию ввели школу на 520 учебных мест по ул. Ленинградской, и тогда ей присвоили номер 38.

Позже часть комплекса отдали под музыкальную школу. Таким образом "мощность" общеобразовательной школы сократилась до 308 мест. В 1975 году школу № 38 вообще передали в межшкольный учебно–производственный комбинат №2.

В 1992 году УПК №2 был реорганизован в политехническую школу с правом подготовки по техническим профессиям. В 1993 году политехническая школа была преобразована в среднюю общеобразовательную школу–лицей №75. Последняя регистрация школы проводилась в 2015 году, когда за ней закрепили земельный участок в 1,08 га.

С момента начала эксплуатации школьного здания ни разу не проводился капитальный ремонт.

цифирь

После скандала со школой–контейнером в Нарынской области в начале учебного года общественность потребовала более пристально следить за состоянием школьных зданий.

В начале сентября министр образования и науки Каныбек Исаков признал, что в Кыргызстане 198 школ находятся в аварийном состоянии, на строительство новых необходимо 13 миллиардов сомов.

"Школа из контейнеров" нашлась и в Кара–Сууйском районе Ошской области.

В октябре комиссия из числа представителей МЧС, Госстроя, Госэкотехинспекции и Института сейсмологии проверила все школы страны. И по итогам проверки выявлено еще много школ, которые получили заключение об аварийном состоянии. Таким образом список аварийных школ со 198 увеличился до 244.

По данным Минобразования, в большинстве этих школ занятия, увы, продолжаются. В некоторых школах занятия вынуждены проводить в юртах, палатках и контейнерах!

В 2020 году Минобразования при поддержке Всемирного банка планирует снова провести обследование всех школ и оценить степень аварийности для составления приоритетного списка школ, которые нужно ремонтировать или строить заново.