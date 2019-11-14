МИД, Генпрокуратура и ГКНБ проведут свое расследование в отношении Сопокова

По деятельности Эркина Сопокова, уволенного после скандала с убийством бизнесмена в Турции Айеркене Саймаити, начнется проверка. Об этом сообщает Департамент информации Министерства иностранных дел Кыргызской Республики.

По инициативе Министерства иностранных дел Кыргызской Республики образована Межведомственная рабочая группа из числа представителей Генеральной прокуратуры, ГКНБ и МИД КР.

Указанная Межведомственная группа вылетит в город Стамбул (Турция) для осуществления проверки деятельности бывшего Генерального консула Кыргызской Республики в Стамбуле Эркина Сопокова.

Напомним, 10 ноября в Турции был убит бизнесмен Айеркен Саймаити. На месте происшествия обнаружили автомобиль марки Range Rover с дипномерами, ключи от которого найдены в кармане убитого. Авто принадлежало, как позже выяснилось, принадлежало Генконсулу в Стамбуле Эркину Сопокову. Он освобожден от должности 12 ноября указом президента Сооронбая Жээнбекова.