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В Бишкеке демонтируют незаконно установленные киоски

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- Екатерина Улитина
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Управление землепользования и строительства (УЗС) мэрии Бишкека продолжает в столице работу по демонтажу незаконно установленных объектов и инвентаризации муниципальных земельных участков. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

Специалисты УЗС совместно со специальной командой МП "Тазалык" активно освобождают муниципальную землю в микрорайоне "Восток-5" для организации пешеходной зоны. Так было демонтировано еще пять павильонов.

"Мэрия города Бишкек будет жестко пресекать нарушителей. Все, что установлено незаконно или используется не по целевому назначению на территории столицы, будет снесено.

Напомним, накануне были демонтированы более крупные объекты – компьютерный клуб, магазин "Дасторкон".

Кроме этого, были демонтированы незаконно установленный павильон на ул. Абая и в микрорайоне "Ак-Ордо" самовольно возведенный забор, длиною в 32 метра", - говорится в сообщении мэрии Бишкека.


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URL: https://www.vb.kg/383218
Теги:
мэрия, Бишкек, Кыргызстан, незаконные постройки, демонтаж
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