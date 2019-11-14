Председатель правления Нацэнергохолдинга ознакомился с работой ТЭЦ в Оше

Главная наша задача бесперебойно и качественно обеспечивать теплом горожан, социальные и другим объекты, отметил Айтмамат Назаров
В рамках рабочей поездки в Ошскую область председатель правления Национального энергохолдинга Айтмамат Назаров ознакомился с работой ТЭЦ города Ош. Об этом сообщает пресс-служба ОАО "Национальная энергетическая холдинговая компания".
Директор ТЭЦ Анарбек Аттокуров проинформировал о текущем состоянии и проводимых работах. По его словам отопительный сезон, согласно распоряжения мэрии города Ош, был начат 5 ноября. В работе находится один котлоагрегат и два - в резерве. Температура тепловых сетей зависит от температуры наружного воздуха, так на 13 ноября температура тепловых сетей составила 60 градусов.
На встрече с коллективом председатель правления отметил важность стабильной подачи тепла городу Ош во время осенне-зимнего периода 2019/2020 годов.
- Главная наша задача бесперебойно и качественно обеспечивать теплом горожан, социальные и другим объекты, - сказал он и выразил благодарность работникам за своевременную подготовку к отопительному сезону.
Всего к тепловым сетям Ош ТЭЦ подключено:
- многоэтажных домов - 319 домов;
- частных домов - 200 домов;
- бюджетных организаций
- 88 объектов;
- промышленных потребителей - 5;
- прочих - 298 организаций.