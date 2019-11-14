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Председатель правления Нацэнергохолдинга ознакомился с работой ТЭЦ в Оше

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- Оксана Гут
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Главная наша задача бесперебойно и качественно обеспечивать теплом горожан, социальные и другим объекты, отметил Айтмамат Назаров

В рамках рабочей поездки в Ошскую область председатель правления Национального энергохолдинга Айтмамат Назаров ознакомился с работой ТЭЦ города Ош. Об этом сообщает пресс-служба ОАО "Национальная энергетическая холдинговая компания".

Директор ТЭЦ Анарбек Аттокуров проинформировал о текущем состоянии и проводимых работах. По его словам отопительный сезон, согласно распоряжения мэрии города Ош, был начат 5 ноября. В работе находится один котлоагрегат и два - в резерве. Температура тепловых сетей зависит от температуры наружного воздуха, так на 13 ноября температура тепловых сетей составила 60 градусов.

На встрече с коллективом председатель правления отметил важность стабильной подачи тепла городу Ош во время осенне-зимнего периода 2019/2020 годов.

- Главная наша задача бесперебойно и качественно обеспечивать теплом горожан, социальные и другим объекты, - сказал он и выразил благодарность работникам за своевременную подготовку к отопительному сезону.

Всего к тепловым сетям Ош ТЭЦ подключено:

- многоэтажных домов - 319 домов;

- частных домов - 200 домов;

- бюджетных организаций

- 88 объектов;

- промышленных потребителей - 5;

- прочих - 298 организаций.


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URL: https://www.vb.kg/383223
Теги:
отопительный сезон, Кыргызстан, Нацэнергохолдинг, Айтмамат Назаров, ТЭЦ
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