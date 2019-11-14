В Волоколамске рассмотрели проект памятника 9-ой роте из Кыргызстана

На совете под председательством главы Волоколамского городского поселения Михаилом Сылкой представители Поискового движения Кыргызстана "Наша Победа-Биздин Жениш" в рамках проекта "Побратимство памяти" представили проект памятника в память о подвиге бойцов 9 роты 316-ой ( позже панфиловской 8 гвардейской дивизии).

9 рота 316 стрелковой дивизии 19-21 октября 1941 года приняла бой в районе Осташево-Становище Волоколамского района, где почти все погибли, но не пропустили врага к Москве. Почти вся рота была сформирована в Калининском (ныне Панфиловском районе Киргизской ССР).

Идея создания памятника возникла у поисковиков Кыргызстана, поскольку многие из списка погибших 9 роты не увековечены на плитах братских захоронений, так как официально неизвестно их место захоронения. В своих воспоминаниях командующий фронтом этот факт называет одним из первых проявлений массового героизма. И бой 9 рота приняла еще до подвига 28 героев-панфиловцев. По воспоминаниям ветеранов-участников тех боев - из боя вышли только 8 человек.

- В прошлом году мы обращались к главе Московской области и Волоколамского района с просьбой о выделении участка для строительства памятника в память о наших земляках, тогда прошел расширенный круглый стол с участием поисковиков, историков, местной власти, где нам сообщили, что долгие годы ждали, что когда-то из Киргизской ССР кто-то все-таки приедет, чтобы поклониться бойцам 9-ой роты. О подвиге в Осташево известно с времен войны, о бойцах помнят, а потому и место для памятника выделили сразу. Мы побывали на месте. Договорились, что в Кыргызстане будет разработан проект, наши друзья из Москвы - фирма Александра Бурякова провела работы по топосъемке, а на факультете архитектуры, строительства и дизайна КРСУ был разработан эскизный проект памятника. Мы свои обязательства выполнили.

Вторая часть нашего проекта– это поиск средств для ремонта памятника генералу-майору герою Советского Союза Ивану Панфилову в Панфиловском районе Кыргызстана.

Напомним, что памятник был сооружен на народные деньги в 80-е годы, а автор архитектурно-скульптурного проекта муж Майи Кристалинской известный московский скульптор Эдуард Барклай. В настоящее время комплекс нуждается в реконструкции. Панфиловский район дотационный, и для того чтобы найти партнеров, друзей, поисковики предложили проект – "Побратимство памяти: провести побратимство Панфиловского и Волоколамского районов". На что было получено одобрение губернатора Московской области, идею также поддержал руководитель фонда Героев Советского Союза Шаманов.

Свой проект мы стараемся озвучить на самых различных международных площадках. Интерес проявила Общественная палата Ханты-Манссийского автономного округа. Они прорабатывают возможность приезда к нам в Кыргызстан студенческого строительного отряда для работы с нами по благоустройству захоронений и одновременно на ремонте памятника Ивану Васильевичу Панфилову в селе Панфиловское, – рассказали представители Поискового движения Кыргызстана "Наша Победа-Биздин Жениш".