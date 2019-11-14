Семье Казы Дикамбаева передали юбилейную медаль "75 лет МИД КР"

13 ноября Министр иностранных дел КР Чингиз Айдарбеков принял членов семьи государственного и общественного деятеля, председателя Совета министров Киргизской ССР, первого министра иностранных дел Казы Дикамбаева – дочь Марту Казиевну Дикамбаеву и родного племянника Джакшылыка Калиева. Об этом сообщает Департамент информации МИД КР.

Айдарбеков с благодарностью отметил большой вклад Казы Дикамбаева в становление и развитие дипломатической службы Кыргызстана, подчеркнул его профессионализм в создании Министерства иностранных дел в тяжелые военные годы, когда на плечи дипломатов легла двойная нагрузка.

Воздавая дань уважения памяти и отмечая огромные заслуги в развитие дипломатической службы и укрепление международных отношений, министром принято решение вручить Казы Дикамбаеву юбилейную медаль "75 лет МИД КР". Награда передана дочери - Марте Казиевне Дикамбаевой.

Справочно: Дикамбаев Казы Дикамбаевич - Народный комиссар иностранных дел Киргизской ССР 1944-1946 гг., Министр иностранных дел Киргизской ССР 1946-1949гг.

17 марта 1944 года Верховный Совет Кыргызской ССР принял Закон об образовании Союзно-республиканского Народного Комиссариата Иностранных Дел Кыргызской ССР.

Указом Верховного Совета Кыргызской ССР от 31 июля 1944 года Казы Дикамбаевич Дикамбаев назначен Народным Комиссаром Иностранных дел Кыргызской ССР. До назначения он работал Народным Комиссаром Государственного контроля республики.