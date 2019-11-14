Сын бывшего президента подал в суд на Генпрокуратуру

Сын бывшего президента Алмазбека Атамбаева Сеидбек Атамбаев подал в суд на Генеральную прокуратуру. Об этом написал член СДПК Темирлан Султанбеков в социальных сетях.

"Сеидбек Атамбаев, директор ОсОО "Автомаш-Энерго" подал в суд на Генеральную прокуратуру Кыргызской Республики за защитой чести, достоинства и деловой репутации компании по факту пресс-релиза Генеральной прокуратуры от 1 ноября 2019 года, который больше напоминал клеветническое сочинение с оскорбительными нападками, содержащее ложь в каждом предложении", - написал Темирлан Султанбеков.

В партии СДПК не комментируют содержание иска.

Отметим, 1 ноября пресс-служба Генеральной прокуратуры сделала рассылку с сообщением о ОсОО "Автомаш-Энерго".

Текст сообщения Генеральной прокуратуры:

На сегодняшний день следственной группой Военной прокуратуры Кыргызской Республики расследуется ряд уголовных дел в отношении А.Атамбаева, которому вручены уведомления о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных статьей 43-319 (соучастие в коррупции) и статьей 215 (легализация преступных доходов) Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

В рамках этих уголовных дел проверяется имущество, активы и предприятия, принадлежащие А.Атамбаеву, его близкому окружению и аффилированным лицам, чего прямо требует уголовно-процессуальное законодательство Кыргызской Республики. В связи с этим, наряду с другими предприятиями осуществляется проверка ОсОО "Автомаш-Энерго".

Установлено, что в 2003 году Советом директоров ОАО "Кыргызавтомаш" в лице А.Атамбаева и других аффилированных с ним лиц создано дочернее предприятие - ОсОО "Автомаш-Энерго", специализирующееся на оптовой перепродаже электроэнергии.

В 2004 году А.Атамбаевым в состав учредителей ОсОО "Автомаш-Энерго" был включен его сын - Сеидбек Атамбаев, 1978 года рождения, на которого в настоящее время оформлено 75% доли указанной фирмы.

Постановлением Первомайского районного суда города Бишкек от 23 августа 2019 года на имущество ОсОО "Автомаш-Энерго" наложен арест и назначена налоговая проверка, так как с 2015 года по настоящее время налоговая проверка деятельности данной фирмы ни разу не проводилась.

При этом, до настоящего времени руководство ОсОО "Автомаш-Энерго" по различным надуманным предлогам категорически отказывается предоставлять необходимые документы налоговым органам, тем самым препятствуя их законной деятельности.

В связи с чем, по требованию налоговых органов 31 октября 2019 года следователями следственной группы на основании постановления Первомайского районного суда города Бишкек от 21 октября 2019 года осуществлены законные меры по производству выемки документов для последующей их передачи налоговым органам.