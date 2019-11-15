Марсель Салахунов: Пусть в России крепнут ряды бизнесменов-кыргызстанцев

Создать в Москве необходимую среду для кыргызских предпринимателей – такую цель обюзначили перед собой организаторы специального бизнес-форума под названием "Табарман". О том, как решается поставленная задача, VB.KG рассказал один из руководителей такого движения, председатель Московского регионального отделения Общероссийского Кыргызского конгресса Марсель Салахунов.

Марсель, для начала представьте нашим читателям Общероссийский Кыргызский конгресс

- Это крупнейшая в России общественная организация кыргызской диаспоры и единственная – федерального масштаба. Она зарегестрирована в Министерстве юстиции РФ и имеет свои отделения уже более чем в 60 регионах страны. Я возглавляю отделение, охватывающее Москву и Москву и Московскую область, где очень много наших соотечественников. Множество и вопросов, которыми приходится заниматься. И один из, скажем так, стратегических – поддержка отечественного предпринимательства. Для того и был задуман форум "Табарман".

Когда он зародился?

- Первый раз мы провели его в мае прошлого года. И собрали на одной площадке успешных предпринимателей из числа наших же соотечественников в Москве, которые практически с нуля, без российского гражданства, без кредитов, без государственных и каких-либо других грантов, без всякой поддержки создали свой бизнес. А кто-то довел его уже до миллионных оборотов. Тем самым мы хотели показать, что в нынешних условиях, несмотря на различные проблемы, возникающие у приезжих из Кыргызстана, их бизнес здесь может и должен развиваться. На тот форум собралось множество народа, состоялся, как говорят в таких случаях, откровенный и очень заинтересованный разговор. И мы поняли, что попали в точку, и что надо продолжать.

Продолжили?

- Да, теперь такие форумы проводятся раз в несколько месяцев. Приглашаемые на них спикеры охотно делятся своим опытом в налаживании собственного дела. Они по полочкам раскладывают, по этапам раскрывают все моменты, жизненные позиции, принципы, которые используют для этого. Такое вот наставничество получается. И оно приносит результаты. Уже после первого форума многие его участники, которые на тот момент созрели для налаживания своего бизнеса, но не предпринимали необходимых усилий, не решались, им не хватало уверенности, знаний, начали реализовывать свои идеи, добиваться конкретных целей. И сегодня некоторые из них уже сами передают свой опыт другим. Их бизнес запущен, развивается, но и они продолжают учиться, ставить перед собой новые цели. Мы тоже развиваемся, расширяем потенциал нашего "Табармана". И недавно создали для этого бизнес-лабораторию под тем же названием.

В чем ее суть?

- Мы арендовали офис в центре Москвы, поблизости от одной из станций метро. И приглашаем сюда всех соотечественников, желающих организовать свой бизнес или уже сделавших это, но не имеющих условий для дальнейшего развития. Стараемся оказать им необходимое, разностороннее содействие. Через интернет распространили такое обращение: "Привет друзья! Если у вас стартап, и вы только начинаете свой бизнес, но пока нет депозитов, денег на аренду офиса, покупку оборудования, на интернет и так далее, приглашаем в нашу лабораторию "Табарман". Предлагаем вам рабочую зону, рабочий стол, стул, 24-часовой доступ, WI FI - интернет, переговорные комнаты и зоны, конференц-зал, библиотеку для личностного развития и многое другое. Также для вас бесплатно будут проходить мастер-классы, семинары, тренинги, различные интересные мероприятия. Резидент нашего клуба будет иметь нашу поддержку и поддержку членов клуба в продвижении вашего бизнеса. Наша цель не заработать, а отбить свои расходы и создать сообщество успешных предпринимателей! Давайте развиваться вместе!".

Потянулся народ?

- Бытие, как говорится, определяет. С момента первой, второй волны миграции наших соотечественников в России многие начинали свой путь с официантов, пекарей, рядовых работников в тех или иных сферах, а сейчас доросли до директоров, управляющих фирм, предприятий, приобрели колоссальный опыт. И он очень нужен тем, кто сегодня принимает у них эстафету. Бизнес – целая наука, которую надо серьезно изучать. И мы помогаем начинающим предпринимателям находить свою нишу на рынке Москвы, утверждаться и развиваться в ней. Причем от этого выигрывают не только они лично.

Поясните

- Налаживая здесь собственное дело, такие люди помогают и многим другим соотечественникам – привлекают на работу, создают рабочие места. Мы убеждены: чем больше в Москве, России будет наших предпринимателей, тем большей окажется польза и для самого Кыргызстана. Речь - не только о денежных переводах, но и об инвестициях в различные проекты, реализуемые на родине. Это также и связи с деловым сообществом России, что помогает и продвижению на ее рынки кыргызской продукции, это освоение передовых технологий в различных сферах предпринимательства. В той же Москве громадный рынок, обороты, всегда большой спрос на самые разные проекты. И за какой бы ты не взялся, он обречен на успех, если, конечно, делать все правильно. А как правильно, мы и стараемся подсказать. Начав с форумов, двигаемся дальше, разрабатываем различные программы, позволяющие создать необходимые заделы уже в короткие сроки.

Например

- Скажем, у человека есть идея. Он приходит к нам, мы ее "упаковываем" - прорабатываем схему действий, проводим маркетинг, запускаем рекламную кампанию, привлекаем клиентов. Таким образом, создаем для него рабочую модель, но в дальнейшем, при необходимости, помогаем при ее реализации. Для этого предназначена и бизнес-лаборатория "Табарман". Вначале у нас не было таких амбиций. Но по мере развития появляются новые возможности, контакты, которые также можно использовать во благо наших соотечественников-предпринимателей. Форумы будут продолжаться и дальше, наполняясь новым содержанием, качеством. Но одновременно думаем о создании централизованной, многоформатной бизнес-школы, действующей на основании лицензий, по различным направлениям.

И много уже в Московском регионе кыргызстанцев, преуспевших на деловом поприще?

- Сотни. И число их постоянно растет. Надеемся, что и мы вносим какую-то лепту. Потому что на реальных примерах показываем: все трудности преодолимы и задачи решаемы, было бы желание и грамотные подходы, знание той или иной специфики. Как зарегестрировать ООО, ИП, как платить налоги, выстраивать отношения с госорганами, с партнерами по бизнесу, как брать кредиты или работать вообще без них – на все вопросы есть ответы, и мы стараемся их дать на платформе "Табарман". Ведь само это слово означает "добытчик", что определило и название нашего проекта. Добытчиком является по своей сути каждый мигрант из Кыргызстана, приехавший сюда. Он покинул родной дом в поисках добычи, для обеспечения благосостояния собственного и своих близких. И способен немало преуспеть в этом деле, приложив соответственные усилия и знания.

Но не замыкаетесь ли вы, скажем так, на некоей национальной специфике кыргызского бизнеса в России?

- Такой специфики нет, да и, наверное, и быть не может. Бизнес он и есть бизнес, существует по своим интернациональным законам. А вот на наши форумы мы приглашаем в качестве спикеров не только преуспевших кыргызских, но и российских, зарубежных бизнесменов, всемирно известных бизнес-тренеров. Среди них - люди, которые построили целые бизнес-империи, и их напутствия, советы очень важны для начинающих предпринимателей. Но изюминка форумов "Табарман" - все же предприниматели-соотечественники, чей опыт особо близок и понятен их последователям.

Ваш проект стартовал в пределах Москвы и Подмосковья, но, судя по рассказу, вы не прочь распространить его и на другие регионы России

- Это также одна из главных целей, которую мы ставим перед собой в рамках Общероссийского Кыргызского конгресса. Он, как я уже говорил, имеет свои отделения уже в большинстве областей, краев, республик страны. И везде на местах есть наши бизнесмены-кыргызстанцы, которые становятся опорой в распространении полезного опыта. Вместе с тем, там ощущается нехватка программ по поддержке отечественного предпринимательства. И мы постараемся восполнить этот дефицит.

Каковы вообще сегодня в России возможности для развития бизнеса? Приходится слышать разные, подчас полярные суждения по данному поводу

- Лично я считаю, что Россия создает очень хорошие условия для этого. Помимо законодательных шагов, направленных на снятие различных барьеров, создаются лаборатории, школы и так далее, где можно почерпнуть нужный опыт. Но, к сожалению, многие программы не распространяются на кыргызстанцев, которые не являются гражданами России. И такие российские площадки, считаем, все же менее эффективны, чем наша. На ней ведь демонстрируется реальный пример соотечественников, которые без кредитов, сторонней помощи создали свой бизнес. Поэтому наша целевая аудитория - в первую очередь не те, кто пришли на российский рынок уже с капиталами, а те, кто начинает здесь с нуля. Они в приоритете для нас.

А вы сами какой опыт наработали?

- Весьма разнообразный! По образованию я юрист, заканчивал Международный университет Кыргызстана. И какие-то базовые знания в области права, полученные там, конечно, пригодились. Но и шишек пришлось набить немало. В Москве я с 2006 года, начинал свой путь, как рядовой мигрант, был охранником, таксистом, трудился в сфере обслуживания, перепробовал разные профессии. С 2009 года работал в различных компаниях, и российских, и зарубежных, одно время являлся региональным представителем европейской финансовой группы, специализирующейся на производстве стройматериалов. Дорос до определенного уровня, после чего решил заняться собственным бизнесом. Были и спады, провалы, падения, подчас – из-за отсутствия чьего-то полезного совета. Вот все эти издержки, потери больших денег на каких-то ошибках, приобретенный жизненный опыт и побудили создать вместе с единомышленниками такую площадку, как "Табарман". Мне, нам для того, чтобы стать более-менее опытными предпринимателями, потребовались многие годы. Но теперь наша задача - передать свой опыт другим, чтобы они достигали ощутимых результатов в гораздо меньшие сроки, за год, за два, и с минимумом издержек, а лучше и вообще без них. Чтоб не наступали на те грабли, на которые наступали мы, и успешно достигали новых высот.

И кто ваши единомышленники?

- Боюсь, их перечисление заняло бы много места. Но общее для всех – они энергичные, креативные, инициативные люди, не боящиеся трудностей и мотивированные на их преодоление, на достижение успеха. Все - из категории тех, кто бизнесменом не родился, но смог стать им.

Среди них не только ребята?

- Вы знаете, женщин даже больше, чем мужчин. Скажу так, наших молодых соотечественниц в бизнесе – преобладающее большинство. Наверное, у них больше воли, моральной силы, они больше готовы рисковать, создавая что-то свое, нежели некоторые из их соотечественников – представителей сильного пола. Бьюти-индустрия, массажные кабинеты, салоны красоты, различные секторы сервисной сферы – это все их поле деятельности. Но кто-то успешно представлен и в финансовой, торгово-экономической, риэлторской, других областях. Так что мужчинам есть на кого равняться (улыбается).