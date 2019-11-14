Дети-сироты из Военно-Антоновского детского дома могут остаться на улице. Речь идет о более сотни несовершеннолетних ребят. Об этом VB.KG сообщили источники.

- Закрыть старейший детский дом, отпраздновавший недавно свое 70-летие, планируют уже в декабре. Вот только детям никто не говорит, куда они отправятся без жилья, законченного среднего образования и документов. Альтернативы никто не предложил по сей день. Складывается впечатление, что кто-то положил глаз на обширную территорию учреждения, расположенного близ столицы. Мы очень боимся, что дети в зиму попросту останутся на улице. Также ходят слухи, что детей попытаются вернуть родителям, которых ранее лишили опеки или родительских прав. Тех, кого забрали из неблагополучных семей временно, туда вернут точно. Многие этого очень боятся. Круглые сироты и вовсе могут остаться бомжами на улице, - переживает источник.

Недавно, отметил источник, был закрыт Детский дома в "Джале". После чего, центр Петрушевского переполнился детьми. Поэтому, разместить там всех точно не удастся.

- Вот только судьбы сирот мало волнуют власти. А разговоры о защите прав детей, лишь для галочки для международных доноров, - добавил он.

Напомним, Военно-Антоновский детский дом организован в 1946 году и рассчитан на 105 детей. Первыми воспитанниками были дети – сироты послевоенных лет. В настоящее время у нас воспитывается 100 детей в возрасте от 7 до 17 лет.

Основная цель учреждения: социальная адаптация и реабилитация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.