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Премьер-министр о бюджете: Наши ожидания не оправдались

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- Екатерина Улитина
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Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев признал, что ожидания правительства по росту экономики не оправдались. Фактические суммы налоговых и таможенных сборов оказались ниже прогнозируемых показателей.

- Ожидания были высокими, но сыграли внешние и внутренние факторы. Наши ожидания не оправдались, - сказал глава правительства.

Министр экономики Санжар Муканбетов добавил, что в снижении ВВП в основном роль сыграл дефлятор.

- Он находится где-то в отрицательной зоне. Инфляция почти нулевая. Кроме того наша экономика сильно зависит от ситуации в странах-партнерах, санкции в России отразились и на нас, - сказал Санжар Муканбетов.

Депутат Бахадыр Сулейманов возмутился существенным расхождением между фактическими и прогнозными показателями по сборам налоговых и таможенных сборов.

- Значит не правильно ведется администрирование. Мы недобрали налогов на 6 млрд, не выполнили бюджет на 2 млрд, дебиторская задолженность - 24 млрд сомов. Как можно заведомо нести бюджет с такой корректировкой? - спросил Сулейманов.

Мухаммедкалый Абылгазиев подтвердил, что есть снижение по налоговым сбором, но одновременно наблюдается повышение других доходов: по трансфертам и по заключению договоров на гранты.


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URL: https://www.vb.kg/383244
Теги:
бюджет, ВВП, Кыргызстан, экономика, Мухаммедкалый Абылгазиев, Санжар Муканбетов, Бахадыр Сулейманов
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