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Архивисты КР вооружатся опытом российских коллег

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- Евгений Денисенко
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Специалисты архивного дела из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Молдовы и России стали участниками прошедшего в Москве международного семинара "Архивы в цифровую эпоху: проблемы и перспективы". Организатором выступил Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела (ВНИИДАД).

Такие мероприятия ВНИИДАД проводит во взаимодействии с Межгосударственным фондом гуманитарного сотрудничества государств СНГ не впервые, и в них, как отметили в институте, всегда участвуют специалисты из Кыргызстана. Сам ВНИИДАД является базовой организацией по переподготовке и повышению квалификации кадров стран СНГ по архивоведению, документоведению и документационному обеспечению управления, действует под эгидой Евроазиатского регионального отделения Международного совета архивов.

В этот раз основное внимание коллег из стран СНГ было уделено дальнейшей цифровизации архивной отрасли, выработке необходимых для этого мер. Собеседники проанализировали соответствующие законодательства своих государств и подзаконные нормативные правовые акты, регламентирующие применение электронных документов, рассмотрели особенности национальных и международных стандартов в сфере управления документацией, перспективы укрепления взаимодействия систем электронного документооборота и архивов, внедрения новых технологий, другие приоритеты.

Обсуждалось и выполнение задач, поставленных на очередном заседании Консультативного совета руководителей государственных архивных служб стран СНГ, которое состоялось 30–31 октября текущего года в Бишкеке. Проработаны новые совместные инициативы. Все участники совершили также экскурсию в Российский государственный архив научно-технической документации, где ознакомились с его опытом оцифровки и хранения электронных документов.


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URL: https://www.vb.kg/383247
Теги:
визит, Россия, архив, Москва, Кыргызстан
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