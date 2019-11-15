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С поличным при получении взятки задержан следователь СУ ГСИН

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- Оксана Гут
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Задержан следователь Следственного управления ГСИН при ПКР. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

12 ноября 2019 года в Службу внутренних расследований МВД Кыргызской Республики обратилась гражданка О.Н., где просила принять меры в отношении сотрудника правоохранительного органа, который вымогал денежные средства в размере 20 000 сом, за положительное решение вопроса, якобы связанного по досудебному производству зарегистрированного в отношении нее.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП и начато досудебное производство по признакам преступления, предусмотренного статьей 326 ч.1 (Вымогательство взятки) УК КР.

Так, 15 ноября 2019 года проведенными СВР МВД КР совместно с сотрудниками ГСБЭП по Бишкеку следственно-оперативных мероприятий, примерно в 22:15 часов в помещении одного из столичных кафе при получении денежных средств в размере 20 000 сомов был задержан с поличным следователь Следственного управления ГСИН при ПКР младший лейтенант внутренней службы У.М.

При личном досмотре у задержанного У.М. во внутреннем кармане куртки были обнаружены и изъяты: служебное удостоверение, выданное на имя младшего лейтенанта внутренней службы У.М., следователя Следственного управления ГСИН при ПКР.

В настоящее время расследование продолжается в СУ ГСБЭП при ПКР по Бишкек.

- Служба внутренних расследований МВД Кыргызской Республики продолжает работу, направленную на очищение рядов органов внутренних дел от всякого рода предателей интересов службы, взяточников, нарушителей законности и прочих элементов, подрывающих авторитет милиции в глазах общества и наносящих непоправимый ущерб, - говорится в сообщении.


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URL: https://www.vb.kg/383249
Теги:
ГСИН, МВД, задержание, коррупция, уголовная ответственность, взятка, Кыргызстан
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