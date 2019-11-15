Маршруты № 238 и №171 стали муниципальными

Управление городского транспорта столичного муниципалитета в одностороннем порядке расторгло договор с фирмами-перевозчиками, в связи с невыполнением обязательств, в части не соблюдения графика выхода маршруток №238 и №171. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Отныне работу указанных микроавтобусных маршрутов будет контролировать бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие (МП "БПАТП"). В этих бусах таблички с указанием направления отмечены дополнительным значком "М", значит, что эти маршруты обслуживаются уже мэрией.

Директору МП "БПАТП" Нурлану Койчубакову поручено обеспечить работу указанных маршрутов согласно действующих нормативно-правовых актов в КР в сфере автомобильного транспорта.

Напомним, что команда транспортников мэрии Бишкека усиленно работает над улучшением устаревшей системы общественного транспорта, одно из направлений - приглашение водителей частных бусов на обслуживание маршрутов мэрии города Бишкек.

Летом с нами начали сотрудничать пассажирские микроавтобусы № 227, № 131.

Переход маршруток в мэрию намного безопаснее для пассажиров и выгоднее для самих водителей.

Водители муниципального транспорта проходят ежедневный медосмотр, работают по маршрутному листу, в рамках положенного интервала по графику и ежегодно автопарки проходят обязательный технический осмотр. Диспетчеры мэрии постоянно следят за состоянием внешнего вида водителей и за чистотой в салонах общественного транспорта.

По отдельным данным водители маршрутных бусов в частных компаниях платят за обслуживание маршрута более 5 тысяч сомов в месяц без налогов. Перейдя же в ведение муниципалитета, водители начнут платить в разы меньше и будут более ответственно перевозить бишкекчан. Мы также восстанавливаем КДП - контрольно-диспетчерские пункты, чтобы усилить контроль за общественными перевозками в столице.

"Дорогие водители маршруток! Добро пожаловать к нам в мэрию! Вам только надо написать официальное письмо от имени коллектива маршрутной линии и... начать работать, но на более выгодных условиях", - обращаются муниципальные службы к водителям.