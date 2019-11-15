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Маршруты № 238 и №171 стали муниципальными

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- Екатерина Улитина
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Управление городского транспорта столичного муниципалитета в одностороннем порядке расторгло договор с фирмами-перевозчиками, в связи  с невыполнением обязательств, в части не соблюдения графика выхода маршруток №238 и №171. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Отныне работу указанных микроавтобусных маршрутов будет контролировать бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие (МП "БПАТП"). В этих бусах таблички с указанием направления отмечены дополнительным значком "М", значит, что эти маршруты обслуживаются уже мэрией.

Директору МП "БПАТП" Нурлану Койчубакову поручено обеспечить работу указанных маршрутов согласно действующих нормативно-правовых актов в КР в сфере автомобильного транспорта.

Напомним, что команда транспортников мэрии Бишкека усиленно работает над улучшением устаревшей системы общественного транспорта, одно из направлений - приглашение водителей частных бусов на обслуживание маршрутов мэрии города Бишкек.

Летом с нами начали сотрудничать пассажирские микроавтобусы № 227, № 131. 

Переход маршруток в мэрию намного безопаснее для пассажиров и выгоднее для самих водителей.

Водители муниципального транспорта проходят ежедневный медосмотр, работают по маршрутному листу, в рамках положенного интервала по графику и ежегодно автопарки проходят обязательный технический осмотр. Диспетчеры мэрии постоянно следят за состоянием внешнего вида водителей и за чистотой в салонах общественного транспорта.

По отдельным данным водители маршрутных бусов в частных компаниях платят за обслуживание маршрута более 5 тысяч сомов в месяц без налогов. Перейдя же в ведение муниципалитета, водители начнут платить в разы меньше и будут более ответственно перевозить бишкекчан. Мы также восстанавливаем КДП - контрольно-диспетчерские пункты, чтобы усилить контроль за общественными перевозками в столице.

"Дорогие водители маршруток! Добро пожаловать к нам в мэрию! Вам только надо написать официальное письмо от имени коллектива маршрутной линии и... начать работать, но на более выгодных условиях", - обращаются муниципальные службы к водителям.


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URL: https://www.vb.kg/383251
Теги:
мэрия, транспорт, Бишкек, Кыргызстан, общественный транспорт
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