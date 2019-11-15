Оптимистическое поражение сборной КР по футболу. Японцы не ожидали такого

Вчера сборная Кыргызстана по футболу на своем поле уступила национальной дружине Японии со счетом 0:2. Однако, игра наших мастеров кожаного мяча оставила о себе сильное впечатление.

Команда из Страны Восходящего солнца - одна из лидеров в Азии. Японцы - многократные чемпионы нашего континента, регулярно участвуют в первенствах мира и их лучшие игроки выступают в европейских клубах. В этой стране создана идеальная система воспитания молодых дарований. В каждой японской школе проходят уроки по освоению футбола, тренеры - инструкторы из Страны восходящего солнца проводят мастер - классы практически во всех странах Азии, в том числе, и в Кыргызстане.

Вот поэтому игроки сборной Японии приехали в Бишкек за легкой победой. Они были уверены в своих силах. Однако, в Бишкеке островитяне испытали на себе мощной сопротивление, к которому даже не были готовы.

Перед матчем пессимистично настроенные кыргызстанские болельщики говорили о том, что наша команда в этой игре уйдет в глухую оборону и будет отвечать на атаки гостей редкими контрвыпадами. Но этот прогноз кыргызстанская команда опровергла уже с первых минут. Подопечные Александра Крестинина и не думали устраивать на своей половине поля двухярусные (как говорят футболисты) оборонительные кордоны. Они не давали японцам играть в пас, лишали и их оперативного простора. не предоставляли им возможности наносить удары по воротам голкипера Кутмана Кадырбекова. В нашей команде тяжкое бремя лидеров взяли на себя молодые игроки Алимордон Шукуров, Гульжигит Алыкулов, которые терзали своими неожиданными атаками оборону японцев. Уверенно действовал на правом фланге атак многоопытный Виктор Майер, как всегда на высоте был наш защитник и капитан команды Валерий Кичин. А вот штатный форвард команды Мирлан Мурзаев вчера сыграл свой далеко не самый лучший матч за сборную. Он был просто незаметен на поле, а несколько своих выгодных моментов для взятия ворот откровенно запорол.

Но и японцы, конечно же, не не выглядели мальчиками для бития. Им удавалось проводить свои острые атаки, доставляя знатокам футбола огромное наслаждение. Гости с ювелирной точностью пасовали друг другу мяч, проводили эффектные атакующие комбинации. Если бы не самоотверженная игра кыргызстанских защитников и вратаря Кутмана Кадырбекова, мастеровитые японские игроки могли забить в наши ворота уже в первом тайме два, а то и три мяча.

Первый тайм матча был уже близок к завершению. К нашим воротам помчался японский нападающий Такуми Минамино, Кутман Кадырбеков бросился ему в ноги и соперник артистично упал в нашей штрафной площадке. Пенальти! Сам пострадавший четко выполнил 11-метровый штрафной удар. Счет игры стал 1:0 в пользу гостей.

В начале второго тайма наши игроки перед штрафной площадью сфолили на полузащитнике Ендо Матуро. Красивейший удар в обвод штрафной стенки исполнил Генки Харагучи. Мяч сначала попал в штангу, а после нее влетел в ворота.2:0.

Но и после второго пропущенного мяч игроки сборной Кыргызстана не опустили руки. Они по-прежнему терзали защитников команды гостей. Но объективности ради все же стоит признать, атаки наших футболистов особой остротой не отличались, к тому же кыргызстанцы редко били по воротам японцев с дальних дистанций.

В итоге игра так и закончилась со счетом 2:0 в пользу сборной Японии. На послематчевой пресс-конференции тренер команды соперников Хадзимэ Мориясу признал, что они не ожидали такой высококлассной игры от сборной Кыргызстана. "Нам с большим трудом удавалось нейтрализовывать атаки соперников". А тренер сборной Кыргызстана Александр Крестинин в свою очередь заметил, что они тщательно изучали манеру игры сборной Японии и нашли в ней слабые места, которые потом использовали в прошедшем матче.

Наш наставник нисколько не лукавил. Японцев не удалось нам забить ни один мяч с игры. Оба гола влетели в ворота сборной после штрафных ударов. И этот факт говорит о многом.

Теперь у сборной Японии 12 очков и она практически обеспечила себе первое место в нашей отборочной группе. У Кыргызстана шесть очков, столько же у команды Таджикистана.У Монголии и Мьянмы по три очка.

Следующий свой матч сборная Кыргызстана проведет 19 ноября на своем поле против команды Таджикистана.