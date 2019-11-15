В больнице Москвы отыскали тяжело травмированного кыргызстанца

Сотрудниками полиции Москвы во взаимодействии с коллегами из представительства МВД КР в РФ удалось найти без вести пропавшего уроженца Кыргызстана. Как выяснилось, он находится в больнице, куда попал с тяжелыми травмами.

Его поисками правоохранители занялись после обращения в это представительство 33-летней гражданки Кыргызстана А.А., которая пыталась выяснить судьбу мужа, 33-летнего уроженца Баткенской области Э.М.. По словам женщины, в России на заработках он находится с 2004 года, работал в сфере строительства. Но в октябре текущего года, отправившись на работу на своей иномарке, пропал без вести.

"Cовместно с территориальными подразделениями ОМВД Москвы был проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, осуществлены проверки по всем имеющимся учетам МВД России. Также изучались съемки камер фото-и видеофиксации с целью выявления на них кадров с автомобилем марки "Ниссан AD" белого цвета, на котором передвигался Э.М., были проверены все больницы и морги Москвы", - рассказали в представительстве МВД КР в РФ.

В результате удалось выяснить, что 11 октября 2019 года на Московской кольцевой автодороге был обнаружен неизвестный мужчина в возрасте 30-35 лет азиатской внешности, похожий на разыскиваемого. Его доставили в реанимационное отделение одной из столичных больниц. Врачи диагностировали тяжелую сочетанную и открытую черепно-мозговую травмы, ушиб головного мозга тяжелой степени, другие травмы. Проверка подтвердила, что это и есть Э.М.

В представительстве МВД КР в РФ сообщили, что по данному факту правоохранительными органами проводятся все необходимые процессуальные действия. Назначены соответствующие экспертизы, устанавливаются обстоятельства, при которых были получены травмы.