Замминистра МИД России Руденко встретился с соотечественниками в Бишкеке

Заместитель Министра иностранных дел России Андрей Руденко встретился с членами координационного совета организаций российских соотечественников в Кыргызстане.

На встрече обсуждались вопросы предстоящего празднования 75-летия в Великой Отечественной войне, итоги Всемирного конгресса соотечественников, проживающих за рубежом, состоявшегося в Москве.

Андрей Юрьевич подробно расспросил о проблемах, трудностях, с которыми сталкиваются российские соотечественники в Кыргызстане. В свою очередь Андрей Юрьевич рассказал о работе, которую проводят ведомства России для поддержки различных категорий соотечественников.

На встрече присутствовали Посол Российской Федерации в Кыргызской Республике Николай Удовиченко, руководитель представительства Россотрудничества в Кыргызстане Виктор Нефедов, Советник Посольства России в Кыргызстане Андрей Сургаев, сотрудник посольства Евгения Чекмазова.