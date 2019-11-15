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Замминистра МИД России Руденко встретился с соотечественниками в Бишкеке

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- Светлана Лаптева
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Заместитель Министра иностранных дел России Андрей Руденко встретился с членами координационного совета организаций российских соотечественников в Кыргызстане.

На встрече обсуждались вопросы предстоящего празднования 75-летия в Великой Отечественной войне, итоги Всемирного конгресса соотечественников, проживающих за рубежом, состоявшегося в Москве.

Андрей Юрьевич подробно расспросил о проблемах, трудностях, с которыми сталкиваются российские соотечественники в Кыргызстане. В свою очередь Андрей Юрьевич рассказал о работе, которую проводят ведомства России для поддержки различных категорий соотечественников.

На встрече присутствовали Посол Российской Федерации в Кыргызской Республике Николай Удовиченко, руководитель представительства Россотрудничества в Кыргызстане Виктор Нефедов, Советник Посольства России в Кыргызстане Андрей Сургаев, сотрудник посольства Евгения Чекмазова.


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URL: https://www.vb.kg/383265
Теги:
визит, Россия, соотечественники, Кыргызстан, МИД
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