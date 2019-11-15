В Париже в штаб-квартире ЮНЕСКО была презентована кыргызская юрта

В рамках участия делегации Кыргызской Республики на 40-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, проходящей в Париже (Франция) с 12 по 27 ноября, в целях популяризации культурного наследия КР, в штаб-квартире ЮНЕСКО была установлена и презентована кыргызская юрта. Об этом сообщает Департамент информации Министерства иностранных дел КР.

Генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле поблагодарила делегацию КР за предоставленную возможность презентации широкой публике элементов, внесенных в список ЮНЕСКО по нематериальному культурному наследию человечества, и подчеркнула, что подобные мероприятия должны постоянно проводиться в стенах штаб-квартиры организации, ответственной за продвижение и сохранение культурного наследия человечества.

С момента открытия Генеральной конференции с юртой и ее внутренним убранством ознакомились участники и гости Генеральной конференции ЮНЕСКО, в том числе десятки глав делегаций, среди которых были президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, вице-премьер-министр Республики Узбекистан Азиз Абдухакимов, министры образования и культуры Канады, КНР, Малайзии, Камбоджи, Кувейта, Швеции, послы и постоянные представители государств-членов при ЮНЕСКО.

В работе Генконференции принимают участие более 5000 человек и официальные делегации из 195 стран-членов ЮНЕСКО. Юрта и шырдак были включены в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества.