Кыргызстан укрепит военно-техническое сотрудничество со странами СНГ

Задачи укрепления сотрудничества в области материально-технического обеспечения войск стран СНГ обсуждены на заседании военно-технического комитета при Совете министров обороны государств Содружества. Оно состоялось в Москве, в Международном военном центре.

В заседании приняли участие представители технических служб, служб вооружения и снабжения, военные атташе Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, Секретариата СМО СНГ, рассказали в Департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

Собравшиеся подвели итоги недавнего учения ВС РФ "Центр-2019", в котором участвовали и военные стран ОДКБ, материально-технического обеспечения этих маневров, обменялись мнениями о состоянии и перспективах развития военно-технического сотрудничества в рамках СНГ. Также шла речь о развитии сил и средств восстановления бронетанкового вооружения, военной автомобильной техники.

"Главами наших государств определено, что стратегической линией военного сотрудничества является укрепление национальных вооруженных сил. И на это основе – совместное обеспечение безопасности", - подчеркнул председательствовавший на заседании заместитель Министра обороны РФ генерала армии Дмитрий Булгаков. Он также отметил: "Наличие значительного количества однотипного вооружения и военной техники, которыми оснащены армии государств СНГ, потребности в их ремонте предопределяет широкие возможности для налаживания взаимовыгодных связей между министерствами обороны и профильными предприятиями государств Содружества".

В соответствии с решением комитета, уже в ближайшем будущем будут определены и детально проработаны направления и формы взаимодействия по техническому обслуживанию и ремонту вооружения и военной техники стран-партнеров.