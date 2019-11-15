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Из-за волнений в Сянгане (Гонконг) студенты-кыргызстанцы бросают учебу

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- Оксана Гут
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В связи с массовыми беспорядками в САР Сянгане (Гонконг) КНР Департамент информации МИД КР сообщает, что по поручению министерства, Посольством КР в КНР во взаимодействии с Генеральным консульством КР в Гуанчжоу оказывается всяческое содействие гражданам Кыргызской Республики, находящимся там на учебе.

На данный момент из 42 студентов Сянган покинули трое, остальные студенты планируют вылететь ближайшими авиарейсами.

Кроме того отмечается, что студенты из КР находятся на постоянной связи с сотрудниками Посольства и Генерального консульства, а также при содействии китайской стороны размещены в соответствующих местах и находятся в безопасности. В Сянган выехал Генеральный консул КР в Гуанчжоу Искендер Орусбаев для оказания содействия нашим согражданам.

Также достигнута договоренность Посольства с туристической компанией Кыргызстана о покупке авиабилетов с отсрочкой оплаты для студентов из КР, имеющих проблемы с их покупкой.

В порядке информации заявлено, что студенты из других стран покидают Сянган в самостоятельном порядке и специальная эвакуация официальными органами не проводится. При этом, по данному вопросу поддерживается постоянная связь с госорганами Китая и послами ряда стран СНГ для координации усилий в целях оказания необходимого содействия студентам.

В случае возникновения каких-либо чрезвычайных ситуаций можно связываться по следующим контактным данным:

Посольство КР в КНР:

Тел.: +8610-64681348

Моб.: +8618611736340 (WhatsApp, WeChat), +8613260203680, +8613581902801

Генеральное консульство КР в г.Гуанчжоу (КНР):

Моб.:+8613925051627; +8618666093015.


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URL: https://www.vb.kg/383277
Теги:
Китай, массовые беспорядки, посольство, студенты, Кыргызстан
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