Известному спортсмену и тренеру Сабыру Усупову – 80 лет (фото)

Наш сегодняшний собеседник ветеран кыргызского спорта Сабыр Усупов в свое время впервые смог стать десятикратным чемпионом республики по вольной борьбе в тяжёлом весе. В этом году у него круглая дата – ему исполнилось 80 лет, но к своим годам он выглядит бодро и по-прежнему переживает за отечественный спорт.

Кроме этого, есть у аксакала и другие победы. Как рассказал сам ветеран спорта, он является победителем чемпионата Сибири и Дальнего Востока, проходившего в Новосибирске в 1959 году. Через два года во Львове Сабыр Усупов становится чемпионом первенства СССР. В 1969-м - снова лучший на соревнованиях республик Средней Азии и Казахстана, проходивших под эгидой Советской армии. И самое главное - с 1967 по 1975 год он участник IV-VI спартакиад народов СССР подряд. И всегда добивался на них призовых результатов.

Известен также Сабыр Усупов своей тренерской деятельностью. Он воспитал достойных учеников, которых знает каждый кыргызстанец. Долгие годы он являлся старшим тренером центрального совета добровольного спортивного общества "Алга", а также тренером сборной республики по вольной борьбе.

- 10 моих учеников стали докторами наук, некоторые кандидатами наук, а 2 и вовсе стали генералами: Темиркан Субанов и Мелис Турганбаев, - сказал он.

Также за плечами именитого спортсмена и преподавательская деятельность в главных вузах страны. В разные годы возглавлял кафедры физического воспитания Иссык-Кульского и Кыргызского государственных университетов. Сабыр Усупов удостоен звания "Отличник народного образования", а в 2013 году ему присвоено звание профессора.

Высказался ветеран и по поводу сегодняшней ситуации в отечественном спорте, в частности, что сделать, чтобы воспитать в стране больше чемпионов по борьбе.

- Сегодня тренерам в стране не хватает сплоченности. Плохо, что каждый сам за себя. Нужно как в советские времена работать единой командой и только тогда будет результат, - добавил он.

Несколько слов сказал Сабыр Усупов и про свою семью. Так его сын Тилек Усупов также известный в Кыргызстане спортсмен в свое время стал десятикратным чемпионом Кыргызстана по вольной борьбе, восьмикратным чемпионом республики по национальной борьбе "куреш" и десять раз становился обладателем приза имени Кожомкула.

Выдающихся результатов достиг он и на международных соревнованиях. Так, призовых мест на чемпионате СССР и чемпионате Европы, он занял первые места на чемпионате Китайской Народной Республики и на чемпионате Казахстана по вольной борьбе.

Кроме этого, сын Тилека Усупова и внук Сабыра Усупова Ахмад Усупов также продолжил спортивную династию и стал бронзовым призером чемпионата Азии, правда, уже по боксу.

Более полное интервью чемпиона, тренера и профессора Сабыра Усупова смотрите в репортаже VB.KG: