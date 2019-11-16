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Пропавший три месяца назад 16-летний Эржигит нашелся

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- Оксана Гут
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16-летний Эржигит найден и передан родителям. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Напомним, ОВД Сокулукского района Чуйской области разыскивало без вести пропавшего Алтынбек уулу Эржигита 2003 года рождения, который 20 августа текущего года вышел из дома по адресу с.Сокулук улица Кирова и пропал. Мальчик ранее уходил из дома не раз.

Накануне, 15 ноября, мальчик нашелся и сотрудниками милиции он был доставлен ОВД района, сотрудниками ИДН проведена профилактическая беседа. Выяснилось, все это время мальчик находился в с.Чон-Кемин у своего друга. Мальчика передали родителям.


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URL: https://www.vb.kg/383282
Теги:
ГУВД, несовершеннолетние, розыск, Чуйская область, Кыргызстан, пропавшие без вести
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