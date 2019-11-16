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Мораторий на проверки бизнеса: Генпрокуратура просит внести изменения

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- Оксана Гут
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Пресс-служба Генеральной прокуратуры распространила сообщение по поводу изменений постановления правительства о моратории на проверки бизнеса.

- Недавнее событие в пункте общественного питания "Антошка" в Бишкеке, взрыв АЗС в Оше и другие произошедшие на территории республики за последние годы крупные пожары в местах массового скопления людей продемонстрировали наличие недостатков и проблем в работе уполномоченных государственных органов в сфере пожарной безопасности республики.

С принятием постановления правительства Кыргызской Республики от 17.12.2018 года за №586 "О введении временного запрета (моратория) на проведение проверок субъектов предпринимательства", направленного на

создание благоприятных условий для развития бизнеса, улучшении инвестиционного климата и устранения необоснованного вмешательства

уполномоченных органов в деятельность субъектов предпринимательства, соблюдение субъектами предпринимательства правил пожарной безопасности остаётся без должного контроля.

В связи с чем, правительству Кыргызской Республики направлено письмо о возможности рассмотрения вопроса внесения изменения в вышеуказанное постановление в части осуществления проверок соблюдения пожарной безопасности субъектами предпринимательства, осуществляющие свою

деятельность с применением взрывоопасных и пожароопасных веществ.

Вместе с тем, практически повсеместно со стороны населения продолжается применение газовых баллонов в бытовых и коммерческих целях, а также в многоквартирных домах.

В целях недопущения чрезвычайных ситуаций с возможными последствиями человеческих жертв также предложено рассмотреть вопрос об организации активной разъяснительной работы для всех потребителей природного газа с широким привлечением средств массовой информации, - говорится в сообщении.


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URL: https://www.vb.kg/383283
Теги:
бизнес, мораторий, пожар, безопасность, Кыргызстан, Генеральная прокуратура
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