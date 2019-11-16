фото Тилека Усупова

В Бишкеке сегодня прошел съезд политической партии "Баба дыйкан" крестьян (фермеров) Кыргызстана, в котором приняли участие делегаты со всех регионов Кыргызстана.

Сама партия существует с 1999 года и пока в более крупном масштабе себя не проявила. Единственное, ей удавалось занять определенные места в местных кенешах.

Сегодняшнее событие само по себе ничем не примечательное, с учетом того, что сегодня, практически, все политические объединения в Кыргызстане к предстоящим выборам активизировались.

Интересен сегодняшний съезд разве что некоторыми участниками мероприятия. Так среди делегатов были замечены экс-депутат Карганбек Самаков, которого СМИ называют одним из богатейших людей Кыргызстана, и сопредседатель партии "Ата Журт", экс-спикер Ахматбек Келдибеков.

Последний, к слову, не так давно заявил VB.KG, что его партия к предстоящим выборам, возможно, объединится с другим политическим объединением. Поэтому не исключено, что Келдибеков пришел именно с это целью.

Что касается Карганбека Самакова, то здесь пока не все ясно. Ведь он вроде все еще считается заключенным колонии-поселения, в которую он был переведен из обычной колонии, буквально, этой весной. Хотя скорее всего экс-депутат начал уже потихоньку включаться в политическую жизнь. Тем более основанная им партия "Биримдик", которую по некоторым данным стали называть провластной, начала активно готовиться к выборам. Правда, будет ли в ней сам Самаков пока неизвестно. Официально учредителями и руководителями партии числятся другие лица, одним из которых, к слову, является депутат от фракции СДПК Марат Аманкулов.

В любом случае, судя по сегодняшнему событию, Карганбек Самаков уже включился в политическую жизнь и дальнейших ход его действий на начальном этапе можно предугадать. Скорее всего первым делом он будет всеми способами добиваться своего оправдания, ведь он неоднократно заявлял, что не считает себя виновным. Тем более как показывает практика ореол "политического мученика" по примеру того же Текебаева значительно поднимает тебе рейтинг.

Напомним, экс-депутат Карганбек Самаков весной этого года из мест заключения был переведён в колонию-поселение.

В 2017 году он был осужден на 10 лет лишения свободы по обвинению в незаконной трансформации земель. Проходившие по этому делу экс-премьер-министр Игорь Чудинов и экс-вице-премьер-министр Искендербек Айдаралиев были приговорены к штрафам в 5 млн сомов.